Liverpool. Salaire, durée, détails du nouveau contrat de Mohamed Salah

C’est officiel, Mohamed Salah reste à Liverpool.

Liverpool a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de sa star égyptienne Mohamed Salah, mettant fin aux spéculations sur son avenir. Si les Reds ne livrent aucun détail de durée et moins encore financier, selon les médias britanniques dont The Sun, l’attaquant de 32 ans a signé un nouveau bail le liant aux Reds jusqu’en 2027.

Cette prolongation permettra à Salah, arrivé à Liverpool en 2017, de compléter une décennie entière sous les couleurs du club de la Mersey. Les détails financiers sont à la hauteur du statut du joueur : un salaire hebdomadaire de 400 000 livres (environ 460 550 euros), pour un montant global estimé à 42 millions de livres (48,4 millions d’euros) sur l’ensemble du contrat.

Le groupe Fenway Sports Group, propriétaire du club, a ainsi réussi à convaincre l’Égyptien de repousser les sirènes de la Saudi Pro League, qui le courtisait depuis plusieurs saisons. Pour rappel, Liverpool avait déjà refusé une offre de 150 millions de livres (172,7 millions d’euros) d’Al-Ittihad en 2023.

Richard Hughes, directeur sportif des Reds, aurait joué un rôle déterminant dans ces négociations en nouant une relation de confiance avec Ramy Abbas Issa, l’agent du joueur. Preuve de son engagement envers le club, Salah serait prêt à faire l’impasse sur le camp d’entraînement de sa sélection nationale en juin prochain pour préparer au mieux la saison à venir.

Mohamed Salah vise la décennie sous le maillot des Reds

« C’est formidable, j’ai vécu mes meilleures années ici. J’ai joué huit ans, et j’espère en faire dix maintenant. Je profite de ma vie ici, je profite de mon football », a déclaré l’Égyptien suite à l’officialisation de sa prolongation. « J’ai signé ici parce que je crois que nous pouvons remporter beaucoup de grands trophées ensemble. »

Cette prolongation s’inscrit dans un contexte de restructuration du vestiaire liverpuldien. Le capitaine Virgil van Dijk serait également proche de parapher un nouveau bail de deux ans, tandis que le latéral droit Trent Alexander-Arnold semble se diriger vers un départ au Real Madrid cet été.

« Nous avons une grande équipe maintenant », a ajouté Salah, visiblement enthousiaste. « Je voudrais dire aux supporters que je suis très, très heureux d’être ici. Continuez à nous soutenir et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, et j’espère qu’à l’avenir, nous remporterons plus de trophées. »