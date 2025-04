Strasbourg. Les 3 actionnaires du RCSA pèsent près de 20 milliards de dollars

La fortune de Todd Boehly est estimée à 8,5 milliards de dollars en 2025.

L’union fait la force. Ou aussi la fortune. Derrière le consortium BlueCo, qui possède les blues de Chelsea et depuis 2023 le RC Strasbourg Alsace en Ligue 1, trois hommes, trois businessmen et trois des plus grosses fortunes mondiales. Au premier rang desquels Todd Boehly, le plus mis en avant des trois est aussi celui qui a la plus grosse fortune, d’après le nouveau classement 2025 de Forbes.

Todd Boehly est le plus riche du trio

Il est à la tête d’un patrimoine estimé à 8,5 milliards de dollars. C’est 2,5 milliards de mieux que Mark Walter, un autre ressortissant du pays de l’Oncle Sam, tandis que complète ce trio un Suisse, en la personne de Hansjörg Wyss. Il est le plus âgé des trois (89 ans) et sa fortune est estimée à 4,8 milliards de dollars en cette année 2025.

Même à trois ils sont loin derrière la famille Arnault

Ensemble, Todd Boehly, Mark Walter et Hansjörg Wyss approchent donc les 20 milliards de dollars de fortunes cumulées. Et c’est pourtant tout juste « assez » pour flirter avec le top des plus personnalités les plus riches du monde et très loin du propriétaire de club de foot (et de club sportif au sens plus large) qui domine la hiérarchie. C’est-à-dire Bernard Arnault et sa famille, nouvellement actionnaires majoritaires du Paris et riches d’un patrimoine donné à 178 milliards de dollars.