PSG ou Arsenal, qui se qualifiera pour la finale selon les bookmakers ?

Le PSG n’est qu’à une double confrontation de la finale de la Ligue des champions programmée à l’Allianz Arena du Bayern Munich.

A une (double) marche du rendez-vous final. Le PSG est de retour dans le dernier carré de la Ligue des champions, il a pris date et rendez-vous, cette fois avec les Gunners d’Arsenal un an après s’être incliné au même stade contre le Borussia Dortmund. Il n’y aura pas d’affrontement avec le tenant du titrelive, le Real Madrid, et donc de retrouvailles avec Mbappé. Sans quoi, Paris n’aurait probablement pas été le favori.

Le PSG partira favori contre Arsenal…

Alors qu’à l’inverse, il l’est dans sa confrontation avec l’équipe londonienne. L’avantage n’est pas flagrant, mais à la question de savoir laquelle des deux équipes se qualifiera, la cote attribuée au Paris Saint-Germain est légèrement plus basse que celle donnée aux Gunners (2,5 contre 2,75).

… Mais pas au match aller à l’Emirates Stadium

Arsenal partira néanmoins favori du premier round que le club accueille dans son Emirates Stadium, le mardi 29 avril. La victoire des Gunners au match aller paie ce jeudi, 2,12 fois la mise, le match nul est à 3,35 et la victoire du collectif que coache Luis Enrique est une hypothèse un peu plus lointaine, à la cote de 3,5.