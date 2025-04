Aston Villa – PSG sera sur Canal+ Foot, Man Utd – OL sur C+

Le groupe canal a dévoilé la programmation de la prochaine semaine européenne.

L’enjeu du match et l’audience record pour la saison enregistrée à l’aller au Parc des Princes ne changent rien à la grille des programmes du groupe. Fidèle à la stratégie depuis le début de la compétition, le match Aston Villa – PSG, quart de finale retour de la Ligue des champions sera à suivre sur Canal+ Foot, mardi prochain.

Le duo Paul Tchoukriel et Sidney Govou officiera aux commentaires. Pour rappel, Luis Enrique et ses hommes ont gagné le premier acte 3 buts à 1.

Canal+ Foot mardi, Canal+ les jours suivants

La soirée football sur la plus généraliste Canal+ sera le lendemain mercredi, avec la diffusion du choc retour entre les Espagnols du Real Madrid tentants du trophée et les Gunners d’Arsenal (0-3 à l’aller en Angleterre). Les commentaires seront assurés par François Marchal et Christophe Jallet.

Sur Canal+ encore, la deuxième confrontation entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United. Après un aller conclu sur un score de parité 2-2 au Groupama Stadium tout reste à faire dans ce quart de finale de la Ligue Europa. De Birmingham à Manchester, Paul Tchoukriel et Sidney Govou retrouveront leur poste aux commentaires des débats.