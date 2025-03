RC Lens. Le Racing en bronze aux Trophées Sporsora

Le RC Lens de Joseph Oughourlian a été récompensé aux Trophées Sporsora 2025.

Le Racing Club de Lens vient d’être récompensé pour son innovation marketing en décrochant la médaille de bronze dans la catégorie « activation média » des Trophées Sporsora, l’association des acteurs de l’économie du sport, dont la cérémonie s’est déroulée ce jeudi en soirée.

Cette distinction salue le concept « Netfrites », une plateforme de streaming fictive imaginée par le club artésien comme fil conducteur de ses activations partenaires. Le nom lui-même constitue un clin d’œil savoureux à la culture populaire du Nord, mêlant avec humour une référence au géant du streaming et à la spécialité culinaire emblématique de la région.

Le RC Lens déjà primé en 2023

Cette création originale s’inscrit dans la stratégie de communication du RC Lens, reconnue pour son authenticité et son approche disruptive. Le club sang et or se démarque ainsi dans l’univers du football français par sa capacité à développer un univers marketing cohérent et innovant, tout en restant fidèle à ses racines et à son identité territoriale forte.

Ce n’est pas la première distinction du club aux Trophées Sporsora. En 2023 il avait remporté le trophée or de la meilleure activation évènementielle. Seko Fofana et le nouveau directeur général, à l’époque respectivement capitaine des Sang et Or et directeur de la communication, étaient venus récupérer le trophée.