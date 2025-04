OL – LOSC. Prédictions du match selon les bookmakers

Choc entre deux équipes qui visent l’Europe.

Pour ce choc de la 28e journée de Ligue 1 entre Lille (5e) et Lyon (7e), les bookmakers semblent accorder un avantage aux Gones, qui reçoivent les Dogues au Groupama Stadium. Un pronostic qui s’appuie sur l’avantage du terrain plus que la dynamique récente des Lyonnais, puisqu’elle est la même que celle du club nordiste.

Selon les cotes proposées, l’OL est donné favori avec une probabilité de victoire estimée à 53% et une cote de 2,28. Le LOSC, malgré sa position plus favorable au classement, n’est crédité que de 32% de chances de l’emporter (cote à 3,10), tandis que le match nul est proposé à 3,60, représentant 23% de probabilité.

Avantage léger à l’OL sur le LOSC

Dans le détail des scores exacts, les opérateurs de paris privilégient un succès lyonnais sur la plus petite des marges (1-0), avec une cote à 8,90. Le match nul 1-1 apparaît comme le deuxième résultat le plus probable (cote à 5,95), suivi par une victoire lilloise 1-2 cotée à 9,80.

Côté buteurs, le duel s’annonce serré entre les deux attaquants vedettes. Si le Canadien Jonathan David est considéré comme le joueur le plus susceptible de trouver le chemin des filets (cote à 2,58), le Géorgien Georges Mikautadze (2,82) et Alexandre Lacazette (2,88) ne sont pas loin derrière. Le Lillois Chuba Akpom est proposé à 3,65, suivi par Rayan Cherki (3,30) pour Lyon et Edon Zhegrova (3,90) pour Lille.

Le marché des passeurs décisifs donne un net avantage au milieu offensif lyonnais Rayan Cherki (qui pourrait toutefois débuter sur le banc), dont la cote à 3,45 reflète son rôle de créateur au sein de l’effectif rhodanien. Jonathan David et Mikautadze sont toutefois désignés comme les joueurs les plus susceptibles d’être décisifs (but ou passe) avec des cotes respectives de 1,98 et 1,94.

Ces statistiques suggèrent un match serré mais légèrement en faveur des Lyonnais, que les bookmakers imaginent capables de s’imposer à domicile, potentiellement sur un but de Mikautadze ou Lacazette, servi par Cherki.