Le salaire d’un arbitre de la Ligue 2

Part fixe plus variables aux matchs pour les arbitres de la Ligue 2.

Cela fonctionne en Ligue 2 comme en Ligue 1, à la différence évidente que le niveau de rémunération n’est pas le même. Dans l’antichambre de l’élite, les arbitres ont pour salaires, une part fixe nommée « indemnité de préparation », plus des variables en fonction des matchs dirigés. Eux par contre, ne sont pas concernés par les rencontres continentales qu’organise l’UEFA.

Environ 50 000 euros la saison pour une vingtaine de matchs dirigés

Le journal L’Equipe a communiqué les chiffres de ce que gagnent les référés en Ligue 2, ils ont un fixe mensuel à 2 165 euros et des primes au match de 1 814 euros. Soit l’équivalent de 25 980 euros pour la part fixe pour les douze mois de l’année, et pour un arbitre qui officie sur une vingtaine de rencontres, plus ou moins 36 280 euros de plus. C’est-à-dire aux environs de 50 000 euros par an.

Trois fois moindre environ qu’un arbitre de la Ligue 1

Sont également pris en charge les frais de couchage et de restauration en marge des rencontres. La salaire des arbitres de la Ligue 2 est plus ou moins trois fois moindre à ce que gagne les hommes et femmes en noir appelés sur les matchs de la Ligue 1.