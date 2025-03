League des Champions à l’étranger : comment réserver une place ?

La League des champions, une compétition prisée des supporters.

La League des Champions est une compétition majeure qui réunit chaque année les meilleurs clubs européens. Parmi eux, des légendaires clubs français et étrangers, comme Manchester City ou le Real Madrid, qui a remporté 15 titres. Depuis cette année, le format de la compétition a changé, permettant à chaque équipe de disputer davantage de rencontres. Ces matchs à haute intensité où la victoire est primordiale sont sujets à de grands spectacles pour les fans de football. Que vous soyez supporter ou non d’une équipe en compétition de la Champion’s League, être spectateur de l’un de ces matchs est une occasion à saisir au moins une fois dans une vie. Mais qui dit match à l’étranger dit frais importants et organisation minutieuse. Découvrez des astuces pour réserver une place à un match de League des Champions à l’étranger.

S’y prendre tôt pour réserver un match de League des Champions

Les matchs de League des Champions sont prisés et les places valent cher. Ces rencontres européennes mettent en jeu des clubs de l’Europe entière, allant des des cinq grands championnats (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France) aux pays plus lointains comme l’Ukraine, l’Ecosse et la Slovaquie. On retrouve même, certaines années, des clubs turcs, israéliens, moldaves, suédois, russes ou chypriotes ! Ainsi, ce sont les fans de foot de l’Europe entière qui se sentent concernés par cette compétition. Alors, si vous êtes fan du FC Barcelone, gardez régulièrement un œil sur la billetterie Barça pour acheter une place dès que possible. Par ailleurs, les supporters des grands clubs se trouvent dans tous les pays. Vous rêvez d’assister à un match de League des Champions de votre équipe européenne favorite ? Vous n’êtes certainement pas le seul. Il faudra donc vous y prendre le plus tôt possible pour espérer obtenir une place dans le stade que vous convoitez. Toutefois, avant de réserver, assurez-vous bien que vous soyez disponible pour la date indiquée. Prévoyez aussi au moins la veille et le lendemain, le temps du voyage.

Où réserver une place pour un match de League des Champions ?

Pour réserver une place de Champion’s League, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Il est possible d’acheter la place directement sur le site du club, c’est l’option la plus populaire. Néanmoins, ce n’est pas toujours simple pour les matchs à l’étranger. La barrière de la langue peut rendre plus difficile la compréhension du site. Le site de l’UEFA permet également d’acheter des places pour les matchs de League des Champions, mais aussi d’Europa League et de Conférence League. Attention là encore car le site sera en anglais. D’autres options s’offrent à vous. Certains grands commerces comme Carrefour ou la Fnac mettent des places à disposition. Néanmoins, pour un même match, les prix des places peuvent souvent différer d’une plateforme à une autre. Pour obtenir une place au prix le plus bas du marché sans passer des heures devant votre écran à comparer une multitude de sites, une solution s’offre à vous : le site français Football Tickets. Il fait le sale travail pour vous en comparant les prix des places d’un match de foot. Vous pourrez ainsi acheter un billet au prix le plus intéressant sur une plateforme fiable et sécurisée, et ce très rapidement. Près de 400 équipes dans 50 compétitions différentes sont répertoriées sur le site. Fan du FC Barcelone ? Rendez-vous directement sur le site de Football Tickets pour savoir en un coup d’œil où vous pouvez acheter une place au prix le plus bas encore disponible.

Réserver une place, mais pas uniquement

Qui dit match européen dit déplacement. Si certaines personnes peuvent choisir d’effectuer le déplacement en train, en voiture ou avec un bus de supporters, la meilleure option reste l’avion. Et là encore, la réservation pour une place est souvent prise de tête avec le même problème : où réserver pour le moins cher possible ? Pas d’inquiétude, vous pouvez à nouveau faire confiance au site Football Tickets pour vos déplacements à l’international. Lorsque vous réservez une place pour un match à l’étranger, le site vous propose également le site ayant les prix les plus intéressants pour vous rendre dans la ville en question. Ainsi, en quelques minutes, vous pouvez réserver à la fois une place pour un match de football et un billet d’avion. Le site va même encore plus loin en vous mettant également en relation avec un site vous proposant les meilleurs hôtels à bas prix, et même parfois de réserver un taxi pour quitter l’aéroport ou vous rendre au stade ! Il est aussi possible de réserver un Airbnb dans la ville dans laquelle vous allez voir le match, ou de choisir un hôtel par vous-même.

Assister à un match de League des Champions à l’étranger

Une fois tous vos billets réservés et votre voyage organisé, n’oubliez pas une chose essentielle : vérifier que vos papiers d’identité soient à jour. Il serait dommage de ne pas être autorisé à passer la frontière. Le jour de match, rendez-vous au stade suffisamment tôt au cas où vous soyez perdu. Il n’est pas toujours simple de se repérer dans une ville inconnue, surtout à l’étranger. Pensez aussi que la file d’attente pour accéder au stade peut être très longue. Certains stades européens sont immenses, à l’image de celui de Barcelone qui peut accueillir près de 100 000 personnes. Autre conseil, principalement si vous allez au Royaume Uni : n’oubliez pas le décalage horaire ! Quand il est 20h en France, il est 19h là-bas. Cela vaut aussi pour le Portugal. A l’inverse, certains pays comme la Grèce et la Roumanie ont une heure de plus sur nous. Il est évidemment important de respecter les supporters adverses et de rester calme en tribunes pour éviter un accident. Cela vaut aussi pour les matchs de foot en France et pour les autres sports.