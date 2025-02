OM – ASSE. Combien coûtent les derniers billets au Vélodrome ?

Il est encore possible d’acheter des places pour le match de l’OM face à l’ASSE, ce week-end au Vélodrome.

Il sera plein comme un oeuf l’Orange Vélodrome, ce samedi 15 février (à partir de 17h), à l’occasion de la 22e journée de la Ligue 1, pour le match opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Etienne. Comme toujours cette saison 2024-2025, quand se produit le collectif de Roberto De Zerbi sur sa pelouse fétiche.

L’OM a sa plateforme de revente

Mais tout n’est pas perdu pour celles et ceux qui souhaiteraient assister aux débats. Car l’OM a sa plateforme de revente de billets sur laquelle il est possible, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes, d’acquérir des sésames dans plusieurs catégories. Si les virages sont complets, les tribunes latérales offrent des accessits. Il faut compter un minimum de 35 euros, pour une catégorie 9, en coins de Jean-Bouin ou Ganay.

Jusqu’à 680 euros les billets les plus exclusifs

Les tarifs sont ensuite progressifs et de façon régulière, jusqu’au places les plus premium qui sont celles du bord de pelouse au centre du terrain. Elles peuvent se vendre jusqu’à 680 euros. Le prix de l’expérience plus exclusive que les autres, pour une affiche toujours savoureuse entre deux clubs historiques du football français.