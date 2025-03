Fabien Galthié et la France du rugby sont à 80 minutes d’un succès bonifié sur l’Ecosse qui assurerait la victoire aux 6 Nations 2025.

Les Bleus sont à quatre-vingts minutes d’un sacre tant attendu. Ce samedi 15 mars, au Stade de France, les joueurs de Fabien Galthié affrontent le XV au chardon pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations 2025. Un rendez-vous crucial : une victoire, et les Bleus soulèveront le trophée, trois ans après leur dernier sacre en 2022. Ce France – Ecosse 2025 en direct live streaming est en prime time ce samedi, à suivre à partir de 21h et en clair sur la chaîne France 2.

Pour regarder France – Ecosse 2025 en direct live streaming

C’est en clair le choc France – Ecosse 2025 en direct live streaming

Après une victoire de prestige face à l’Irlande à Dublin la semaine dernière, les Français ont su se mettre en position idéale pour aborder cette dernière journée comme une véritable finale. Mais cette rencontre décisive s’accompagne de son lot de complications. Si la prestation majuscule à l’Aviva Stadium a marqué les esprits, elle a aussi laissé des traces : le capitaine emblématique Antoine Dupont est forfait pour plusieurs semaines, et Pierre-Louis Barassi, victime d’un protocole commotion, est également absent.

Une victoire bonifiée et les Bleus gagnent le tournoi des Six Nations

Face à ces coups durs, Fabien Galthié a dû adapter sa composition. Bonne nouvelle pour les Bleus, Gaël Fickou fait son retour dans le XV de départ après sa blessure au pouce, et Maxime Lucu, brillant en remplacement de Dupont en Irlande, conserve la confiance du sélectionneur à la mêle. L’Écosse, si elle n’a remporté que deux matchs dans ce Tournoi (face à l’Italie et au pays de Galles), reste une équipe à prendre au sérieux. Le XV du Chardon a déjà joué les trouble-fêtes par le passé et tentera de gâcher la fête des Bleus.

Les amateurs de rugby ont rendez-vous à 21h, heure française, pour suivre cette confrontation décisive. Comme chaque année, France Télévisions diffuse la rencontre en clair sur France 2. Aux commentaires, Mathieu Lartot, Dimitri Yachvili et Hélène Macurdy accompagneront les spectateurs dans cette soirée qui s’annonce haletante. Le XV de France saura-t-il s’offrir une soirée de gala devant son public et s’adjuger un nouveau titre ? Réponse ce samedi soir sur la pelouse du Stade de France.