A mesure que la saison avance, la course au Ballon d’or 2025 s’intensifie.

Alors que la saison 2024-2025 entre dans sa phase décisive, la course au Ballon d’Or s’intensifie. Chaque performance est scrutée, chaque but peut faire basculer la hiérarchie. Si en France, l’incroyable série d’Ousmane Dembélé alimente les débats, les opérateurs de paris ne le considèrent pas ce jour, comme un favori crédible. Ça peut encore changer d’ici le verdict final. À quelques mois de la remise du trophée, voici le classement des principaux prétendants selon les cotes des bookmakers.

En tête des prévisions, Mohamed Salah (cote de 3) apparaît comme le grand favori. L’attaquant égyptien, impérial avec Liverpool, semble avoir pris une longueur d’avance grâce à une régularité impressionnante et un impact décisif dans les grands matchs. Derrière lui, Kylian Mbappé (4,5) reste un sérieux candidat et il le deviendra véritablement si le Real Madrid, qu’il défend désormais, conserve son bien en Ligue des champions.

Lamine Yamal plus jeune vainqueur de l’histoire ?

Le phénomène Lamine Yamal pourrait devenir le plus jeune Ballon d’Or de l’histoire, porté par une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone. Il est accompagné par Vinicius Junior, le dauphin déçu du lauréat Rodri au trophée du Ballon d’or 2024. Plus loin, Raphinha bénéficie d’une cote en hausse avec ses performances au Barça, tandis que le duo britannique Harry Kane (Bayern Munich) et Jude Bellingham (Real Madrid) reste en embuscade.

Si les favoris se détachent, les outsiders ne sont pas en reste. Erling Haaland (16), Robert Lewandowski (20) et Alexander Isak (25) pourraient faire basculer la hiérarchie en cas de fin de saison exceptionnelle. Plus bas dans la liste, on retrouve des noms prestigieux comme Lionel Messi, Antoine Griezmann ou encore Federico Valverde, qui devront réaliser des exploits pour espérer soulever le trophée.

Le classement final du Ballon d’or 2025 selon les bookmakers

Mohamed Salah = cote à 3

Kylian Mbappé = 4,5

Lamine Yamal = 7

Vinicius Junior = 7

Raphinha = 9

Harry Kane = 12

Jude Bellingham = 12

Erling Haaland = 16

Robert Lewandowski = 20

Alexander Isak = 25

Cole Palmer = 25

Virgil Van Dijk = 25

Jamal Musiala = 33

Lionel Messi = 50

Antoine Griezmann = 66

Federico Valverde = 66

Florian Wirtz = 66

Gavi = 66

Pedri = 66

Phil Foden = 66

Rodrygo = 66

Viktor Gyökeres = 66