PSG. 467 000€ le but d’Ousmane Dembélé

Déjà trente buts inscrits par Ousmane Dembélé cette saison.

A 27 ans, Ousmane Dembélé es au prime de sa carrière sportive. L’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France vit sa saison la plus prolifique avec trente buts à son compteur personnel, dont le dernier inscrit hier dimanche dans le Classique du championnat de France de Ligue 1 gagné face à l’Olympique de Marseille.

Un salaire estimé à 13,4 M€ annuels avec le PSG

Prolifique, il est pour beaucoup à la montée en puissance du club de la capitale, qui le lui rend bien par ailleurs, puisqu’Ousmane Dembélé est le joueur le mieux payé de l’effectif quye coache le technicien espagnol, Luis Enrique. Son salaire avoisine les 1,16 millions d’euros brut mensuels selon les estimations. Rapporté au nombre de buts inscrits dans sa saison, chaque réalisation de la saison en cours équivaut à 466 666 euros, le coût pour l’équipe parisienne.

Encore plusieurs matchs pour réduire le ratio

Buteur le plus prolifique de la Ligue 1, il n’est pas le plus rentable du championnat, mais il a encore des matchs à disputer, le PSG étant encore en lice sur tous les tableaux (championnat, Ligue des champions et Coupe de France), pour réduire le ratio à son bénéfice et celui de sa formation.