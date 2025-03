Ineos. Un très couteux divorce avec Tottenham

A la demande d’Ineos, le contrat de sponsoring noué avec Tottenham a pris fin prématurément.

Le groupe Ineos, propriétaire de l’OGC Nice en Ligue 1 et actionnaire de Manchester United, vient de mettre fin prématurément à son partenariat avec Tottenham moyennant une indemnité de rupture substantielle, selon des informations venues d’Angleterre.

Ce contrat, signé en 2022 pour une durée de cinq ans, faisait d’Ineos le partenaire officiel 4×4 des Spurs via son véhicule Grenadier. L’accord, conclu bien avant l’implication du groupe pétrochimique de Sir Jim Ratcliffe à Old Trafford, était estimé à plusieurs millions de livres par saison.

La situation était devenue inconfortable avec la présence du logo Ineos sur les bancs de touche et les écrans publicitaires d’un rival direct en Premier League. Ce paradoxe a pris fin lors du match de Ligue Europa entre Tottenham et l’AZ Alkmaar jeudi dernier, où la marque n’était plus visible.

Un accord de rupture estimé à plusieurs millions

Selon le Daily Mail, un accord a été trouvé entre les parties, Ineos versant « une somme non négligeable » pour mettre un terme à ce contrat. Cette séparation, qui évite à Ratcliffe une situation d’image délicate, permet également à Tottenham de rechercher un nouveau sponsor automobile, potentiellement plus lucratif.

Cette résiliation s’est apparemment déroulée dans un climat plus harmonieux que la tentative d’Ineos de se retirer prématurément de son partenariat avec les All Blacks, ces derniers ayant engagé des poursuites judiciaires concernant un contrat qui ne devait pas s’achever avant 2027.

La décision s’inscrit dans une stratégie plus large de recentrage d’Ineos sur Manchester United. Le groupe a également mis fin à son partenariat avec l’équipe de Coupe de l’America de Sir Ben Ainslie, tandis que sa participation d’un tiers dans l’écurie Mercedes de Formule 1 serait également menacée.