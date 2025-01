Ineos. Vers la chute d’un empire ?

Jim Ratcliffe n’a pas eu la main très chaude en 2024, sur les investissements de son groupe Ineos dans le sport.

Est-ce la fin d’un géant du sport business ? Ineos Sport, filiale du géant pétrochimique Ineos va réduire la voilure en 2025, à tous les niveaux de son projet sportif. C’est une entreprise qui avait investit 250 millions d’euros en 2022, après avoir dépensé 480 millions d’euros dans ses activités football (hors rachat d’équipes), cycliste et F1 entre 2019 et 2021.

Au total, selon les estimations c’est 1,2 milliard d’euros qui ont été injecté. Pourtant en 2025, l’ensemble présent dans le monde du football, Formule 1, cyclisme, rugby et la voile via la Coupe de l’America, va se contracter.

Baisse en F1, Coupe de l’America et cyclisme

En Formule 1 déjà, le départ de Lewis Hamilton va permettre à l’entreprise anglaise d’économiser 30 millions d’euros par saison désormais. Selon les accords de son investissement de 2021, la société Ineos acceptait de participer au financement du salaire de Lewis Hamilton, tant que le septuple champion du monde était présent dans l’écurie. Le pilote partant en 2025 pour rejoindre pour la Scuderia Ferrari, Ineos économise 50% de son salaire de la saison 2024. Soit 30 millions d’euros.

Info #Sportune En 2024, l’OGCNice a réduit ses pertes de plus de moitié sur un an (58,5%), mais il a bouclé son exercice au 30 juin dernier avec un déficit de 26,669 millions d’euros (contre 64,172 M€ un an plus tôt) 👇



[image or embed] — Sportune (@sportune.bsky.social) 23 janvier 2025 à 20:29

Coté Coupe de l’America, selon The Telegraph, des tensions sont apparues entre l’équipe du skipper Ben Ainslie et le propriétaire de l’empire Ineos, Jim Ratcliffe, ce qui pourrait mettre en péril l’équipe de voile. Ratcliffe aurait investi jusqu’à 200 millions de livres sterling (250 millions d’euros) en deux tentatives de remporter la Coupe de l’America. Dont 135 millions d’euros uniquement pour l’édition 2024. L’équipe Ineos Britannia a également bénéficié du concours technologique de l’équipe de Formule 1 Mercedes, dont le géant de la pétrochimie est actionnaire à 33% pour la conception du AC75. Malgré une finale contre le défi Néo-Zélandais, le groupe a échoué, battu 7-2 dans un match qui fait mal, en comparaison des moyens déployés. Marteler que les deux victoires du défi britannique sont les premières dans la compétition depuis 1934 n’y suffiront pas.

L’entreprise est également l’un des principaux sponsors de l’équipe cycliste Ineos Grenadiers, dotée d’un budget de 50 millions d’euros chaque année. En ce début d’année 2025, la société de Jim Ratcliffe a indiqué qu’elle ne souhaitait pas dépenser plus d’argent et que l’équipe devrait chercher un deuxième sponsor titre.

Des investissements massif dans Manchester United

En décembre dernier, Ratcliffe a augmenté sa participation dans le capital de Manchester United dont il détient désormais 29% du club de Premier League. Au total il a investi plus d’un milliard d’euros dans l’équipe de football anglaise et il est annoncé le versement d’un autre milliard dans la construction d’un stade de 100 000 places qui remplacera Old Trafford. L’homme est de plus en plus influent. L’équipe continue cependant à avoir des difficultés sur le terrain et occupe actuellement la 13e place du championnat d’Angleterre. Coté en bourse, Manchester United a vu sa valeur sur une année baisser de 20%.

Comme indiqué sur Sportune en avril 2024, la fortune de Jim Ratcliffe, a subi une baisse a fondu l’année dernière. Selon les données récentes de Forbes, elle est passée de 22,9 milliards de dollars en 2023 (21,1 milliards d’euros) à 16,5 milliards de dollars estimés en 2024 (15,2 milliards d’euros), soit une perte de 6,4 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros). De quoi le forcer à réfléchir un peu plus sur ses futures dépenses d’envergure.