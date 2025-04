Classement des clubs de Ligue 1 qui dépendent le plus des droits TV

A quel point les clubs de la Ligue 1 sont-ils dépendants des droits TV ?

Serait-ce là, la définition exacte de l’ironie du sort ? Que dans la première saison de la nouvelle période (2024-2029) des droits TV, avec une grille à la baisse pour les équipes de la Ligue 1, le club le plus dépendant des revenus de l’audiovisuel soit présentement le plus concerné par la relégation sportive en Ligue 2 ?

Le Montpellier HSC souffre, à la fois sur le rectangle vert et autant des négociations nouées cet été qui ont conduit à l’arrivée du groupe DAZN accompagné de BeIn Sports, en tant que nouveau diffuseurs du championnat. A 500 millions d’euros le package (hors droits internationaux à 160 millions d’euros), le deal est à la baisse sur les saisons précédentes. Et il est loin des ambitions au départ affichée par la LFP, dans son appel d’offre.

Les clubs qui dépendent le plus des droits TV sont donc les plus menacés. Nous les avons compilés ci-dessous sur la base des données rapportées dans les rapports de la Direction nationale de contrôle et de gestion, au 30 juin dernier. En précisant, c’est important qu’à la ligne « droits audiovisuels » (voir ici le détail de ce que cela rapporte chacun des clubs) sont inclus l’ensemble des compétitions. Cela vaut notamment pour le RC Lens pour qui le ratio passe de 31% en 2023, à presque moitié du chiffre d’affaires de l’opérationnel (c’est-à-dire hors trading), en 2024. Cela se justifie par le retour des Nordistes en Ligue des champions.

Les gros clubs diversifient le mieux les revenus

L’avenir appartient d’abord aux clubs qui diversifient le plus les revenus. Souvent les plus populaires car ils bénéficient de revenus du sponsoring et du merchandising supérieurs à la moyenne et dans le cas du PSG, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, ils ont des stades parmi les plus grands du pays, pour générer des recettes plus élevées à la billetterie.

Ensemble sur la saison 2023-2024, les 18 clubs de l’élite ont cumulé 824,422 millions d’euros de droits TV (issus du championnat, des coupes européennes et nationales), pour un ratio de 30,9% sur le total du produit hors mutation. C’est précisément celui d’Angers SCO qui évoluait alors en Ligue 2.

Classement des clubs de Ligue 1 qui dépendent le plus des droits TV

Montpellier HSC = 67,1%

RC Lens = 48,6%

Le Havre AC = 46,6%

Toulouse FC = 46,4%

Stade Brestois = 41,5%

Stade Rennais = 40,6%

LOSC Lille = 40,2%

AS Monaco = 36%

Stade de Reims = 34,2%

FC Nantes = 32,9%

RC Strasbourg = 31,3%

Angers SCO = 30,9%

AJ Auxerre = 26,5%

Olympique de Marseille = 23,4%

Paris SG = 20%

Olympique Lyonnais = 19,2%

OGC Nice = 18,4%

AS Saint-Etienne = 17,8%