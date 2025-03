Les droits TV sont bien souvent le premier poste de recettes des équipes du foot et en particulier celles de France.

Un quart de la répartition totale pour le seul Paris SG et la moitié au bénéfice des quatre premiers : tel est le classement des droits TV perçus par les clubs de l’élite sur l’ensemble de la saison 2023-2024, d’après les chiffres de la Direction nationale de contrôle et de gestion que nous avons compilé pour les clubs de l’actuelle Ligue 1, c’est-à-dire avec les promus Angers SCO, AJ Auxerre et AS Saint-Etienne qui évoluaient alors en Ligue 2.

La moitié des droits versés émanent du championnat

Comprendre que les équipes ne sont pas toutes sur un même pied d’égalité, bien qu’il soit juste de préciser que les données indiquées ci-dessous, intègre l’ensemble des revenus tirés sur l’exercice achevé à savoir le championnat de Ligue 1, plus les coupes européennes pour les clubs qui en ont joué et le reste des compétitions (Coupe de France, Trophées des champions…).

Plus nécessaire que jamais de jouer les coupes européennes

La répartition se fait d’ailleurs ainsi : 59% émane du championnat de France, 32% des compétitions continentales, moins de 1% de la Coupe de France et le reste des autres compétitions. Le droits des coupes d’Europe augmentent plus vite que le reste et le phénomène va encore s’amplifier sous le double effet d’une part de l’augmentation des primes depuis cette saison par l’UEFA et de la nouvelle grille de répartition à la baisse, des droits audiovisuels domestiques. Comprendre qu’il devient plus que jamais nécessaire pour les clubs français de joueur des matchs sur le Vieux Continent.

Les clubs de la Ligue 1 qui gagnent le plus des droits TV

Paris SG = 178,142 M€

Olympique Lyonnais = 95,4 M€

RC Lens = 70,167 M€

Olympique de Marseille = 67,078 M€

LOSC Lille = 47,576 M€

Stade Rennais = 43,520 M€

AS Monaco = 38,774 M€

Montpellier HSC = 36,725 M€

Stade Brestois = 26,542 M€

OGC Nice = 29,797 M€

Toulouse FC = 29,312 M€

FC Nantes = 21,233 M€

RC Strasbourg = 20,321 M€

Stade de Reims = 20,068 M€

Le Havre AC = 17,558 M€

Angers SCO = 10,346 M€

AJ Auxerre = 7,104 M€

AS Saint-Etienne = 6,204 M€

Sur la saison 2023-2024