Après l’OM Le FC Burel signe avec l’OGC Nice

L’OGC Nice s’est allié officiellement avec le FC Burel, un club réputé pour son savoir-faire en terme de formation.

L’OGC Nice poursuit sa stratégie de développement en région PACA. Après le FC Fleury, le club azuréen officialise un partenariat avec le Burel FC, institution marseillaise reconnue pour son excellence dans la formation des jeunes talents depuis 1948. Anciennement associé à l’Olympique de Marseille voisin, le club qui a notamment vu éclore les frères Maxime et Julien Lopez change de partenaire professionnel.

Cette signature vient formaliser une collaboration jusqu’alors non officieuse entre les deux clubs, qui ont déjà vu plusieurs joueurs emprunter ce chemin vers la Côte d’Azur. Antoine Mendy et Teddy Boulhendi en sont les exemples les plus récents, incarnant la réussite de cette passerelle entre les deux structures.

Le FC Burel conservera ses talents jusqu’à l’âge de 14 ans

Le partenariat répond à une double ambition. Pour l’OGC Nice, il s’agit d’établir un périmètre stratégique en région marseillaise, renforçant sa présence sur un territoire clé du football français. Pour le Burel FC, cette alliance garantit le maintien de sa politique de formation, le club conservant ses jeunes talents jusqu’à leurs 14 ans minimum.

« Ce partenariat nous permet de formaliser une relation existante depuis plusieurs années », souligne par communiqué Fabrice Bocquet, Directeur Général de l’OGC Nice. L’accent est mis sur la continuité pédagogique, avec une volonté affichée de développer les échanges entre éducateurs des deux clubs. Julien Sablé, Directeur du Centre de Formation niçois, et Jean-Louis Distanti, Président du Burel FC, se réjouissent également de cette officialisation.