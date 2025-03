Le PSG bat son record de popularité auprès des Français

Plus de deux tiers des amateurs du football de France ont une opinion favorable du PSG.

Le Paris Saint-Germain connaît une vague de popularité sans précédent suite à sa qualification face à Liverpool en Ligue des Champions. D’après un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL ce samedi, 67% des amateurs de football français expriment désormais une opinion favorable du club parisien, un bond spectaculaire de 18 points depuis novembre dernier.

Cette cote d’amour atteint un niveau jamais observé depuis 2016, dépassant le précédent record de 62%. Le phénomène dépasse largement le cercle des passionnés de football puisque 46% des Français, toutes catégories confondues, déclarent avoir une bonne opinion du PSG, soit une hausse de 13 points. Ce chiffre égale le record établi en février 2019.

Ce plébiscite ne s’explique pas uniquement par les résultats sportifs, le club parisien ayant déjà éliminé des clubs prestigieux et atteint les quarts de finale par le passé. L’engouement actuel semble davantage lié au style de jeu proposé et à l’image d’une équipe perçue comme plus collective, combative et engagée.

60% des amateurs de football voient le PSG gagner la Ligue des champions

L’optimisme est également de mise concernant les chances européennes du club. Après avoir écarté Liverpool, le PSG affrontera Aston Villa en quarts de finale, un adversaire théoriquement plus abordable. La perspective d’une demi-finale contre Arsenal ou le Real Madrid et d’une possible finale à Munich le 31 mai paraît désormais crédible.

Les performances récentes du club, notamment lors du match aller contre Liverpool, ont impressionné au point que certains observateurs considèrent désormais le Paris SG comme favori pour remporter la compétition. Un sentiment partagé par 60% des amateurs de football français, soit une progression de 20 points depuis janvier, après la victoire contre Manchester City.