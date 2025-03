PSG n°1, les 20 plus grosses masses salariales du foot européen en 2025

La masse salariale déborde du côté du Paris SG.

Petit à petit, le Paris Saint-Germain solde ses gros contrats. Si bien qu’il devrait selon toute logique perdre son statut de numéro un, à la fin de la saison 2024-2025 en cours, quand viendra l’heure des comptes finaux. Ce ne sera pas ou plus un luxe pour le club de la capitale de France que de laisser ce titre embarrassant pour lui, de numéro un mondial des plus gros salaires du football.

La masse salariale pèse lourd sur les revenus du PSG

Faut-il en effet pouvoir l’assumer avec des titres, si le Paris SG en compte beaucoup nationalement, un premier continental sur la grande scène de la Ligue des champions se fait toujours attendre. Ce n’est donc pas faute de moyens consentis, tel que le montre notre récapitulatif ci-dessous des 10 plus grosses masses salariales du football européen en 2025, basée sur les données officielles des clubs au 30 juin 2024.

Bien que toujours plus épaisse que tous ses concurrents, celle du Paris SG a fondu, par lee truchement des départs de Messi et Neymar, suivi l’été dernier de Kylian Mbappé. Il eu un temps où les salaires dépassaient même les revenus générés par le club (111% du chiffre d’affaires en 2022), désormais, le board parisien veille à plus d’équilibre.

Le FC Barcelone forcé à réduire son train de vie

Un autre qui a particulièrement diminué sa masse salariale est le FC Barcelone, qui différemment du PSG, ne peut se reposer sur un actionnariat d’état pour éponger les pertes. Au Barça, plus encore qu’au PSG, c’est devenu obligation de revoir le train de vie. Résultat : -154 millions d’euros en salaires en 2024 sur 2023 et une place de recul derrière le Real Madrid, au classement des plus grosses masses salariales.

Un Real Madrid qui lui peut se le permettre, avec des revenus qui dépassent le milliard d’euros pour la première fois dans l’histoire du football. Contrairement aux deux autres, lui ne met pas ses finances en péril, avec son demi-milliard d’euros de rémunérations chargées du collectif des joueurs et entraîneurs professionnels. Manchester City est dans un même registre, avec certes moins de chiffre d’affaires, mais un bilan excédentaire pour les Skyblues, qui ont la deuxième masse salariale la plus élevée du foot européen.

Les 10 plus grosses masses salariales du football européen en 2025

Paris SG = 658 M€

Manchester City = 554 M€

Real Madrid = 505 M€

FC Barcelone = 476 M€

Liverpool = 449 M€

Bayern Munich = 430 M€

Manchester United = 429 M€

Chelsea = 395 M€

Arsenal = 381 M€

Aston Villa = 292 M€

Borussia Dortmund = 269 M€

Atlético Madrid = 268 M€

Juventus = 264 M€

Tottenham = 260 M€

Inter Milan = 232 M€

Newcastle = 227 M€

RB Leipzig = 202 M€

AS Rome = 202 M€

Everton = 195 M€

AC Milan = 189 M€