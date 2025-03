Liverpool – Newcastle. Combien rapporte aux Magpies la victoire en Carabao Cup ?

Newcastle a remporté la Carabao Cup aux dépens de Liverpool.

La victoire de Newcastle United face à Liverpool (2-1) en finale de la Carabao Cup marque un tournant historique pour le club du nord de l’Angleterre. Grâce aux réalisations de Dan Burn et Alexander Isak (contre un but de Chiesa), les Magpies ont mis fin à 56 ans d’attente pour soulever un trophée majeur. Au-delà de la gloire sportive, cette victoire représente également un gain financier, certes modeste à l’échelle du football moderne, mais symboliquement important.

Le triomphe à Wembley rapporte à Newcastle une prime de 100 000 livres sterling (environ 120 000 euros), montant officiellement attribué au vainqueur de la compétition. Cette somme, bien que conséquente pour le commun des mortels, représente une goutte d’eau dans l’économie d’un club de Premier League, où les salaires hebdomadaires de certaines stars dépassent largement ce montant.

À titre de comparaison, Liverpool, finaliste malheureux, repart avec un chèque de 50 000 livres (environ 60 000 euros).

La dotation de la Carabao Cup fait pâle figure face aux récompenses offertes par d’autres compétitions nationales. La FA Cup, par exemple, gratifie son vainqueur d’une somme vingt fois supérieure, avec 2 millions de livres sterling pour l’équipe qui soulève le trophée.

Cette différence significative illustre la hiérarchie des compétitions dans le football anglais, la Carabao Cup (anciennement League Cup) étant traditionnellement considérée comme la troisième compétition nationale en importance, derrière le championnat et la FA Cup.

Un premier succès depuis un demi-siècle pour Newcastle

Si la prime officielle reste modeste, les retombées indirectes de ce triomphe sont potentiellement bien plus lucratives. Cette victoire historique – la première depuis 1969 pour Newcastle – devrait générer d’importantes recettes en termes de merchandising, avec une probable augmentation des ventes de maillots et produits dérivés. Par ailleurs, ce succès, qui s’inscrit dans le projet ambitieux des propriétaires saoudiens du club, pourrait renforcer l’attractivité de Newcastle auprès de sponsors potentiels et augmenter sa valeur commerciale globale.

Bien que la question ne soit pas encore tranchée définitivement, la victoire en Carabao Cup pourrait également offrir à Newcastle un ticket pour les compétitions européennes la saison prochaine, avec les retombées financières considérables que cela implique.

Pour Eddie Howe et ses joueurs, cette victoire acquise au terme d’un parcours difficile – ayant notamment éliminé Arsenal en demi-finale – représente donc bien plus que les 100 000 livres de prime officielle. Elle marque surtout le renouveau d’un club historique du football anglais qui ambitionne de retrouver durablement les sommets du football britannique et européen.