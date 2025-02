Classement de Ligue 1 comparé à la dépense des clubs sur le mercato

Au comparatif du classement sportif en Ligue b1 et de la dépense des clubs sur le mercato, les extrêmes sont à leur place.

Le plus dépensier devant, les économes à l’arrière. Il y a une forme de logique dans le classement sportif actuel de la Ligue 1, à la lecture de l’investissement consenti par chaque club pour se renforcer sur le marché de l’hiver. La preuve que l’argent fait souvent le bonheur dans le sport en général, le football en particulier, le Paris Saint-Germain domine le sujet sportif. Parce qu’il s’est largement renforcé sur les deux marchés des transferts de la saison en cours, cumulant un total de presque 240 millions d’euros en indemnités.

Angers SCO où la preuve que les modestes ont aussi leur mot à dire

Inversement, le Montpellier HSC et Le Havre AC n’ont recruté que par la voix des prêts ou celle de joueurs libres contractuellement. Sans transfert sec et par ricochet sans indemnités versés, ils sont les deux derniers de la classe du championnat en cours. Ceci dit, il y a toujours l’exception à la règle qui en l’espèce porte le nom d’Angers SCO qui n’a rien dépensé non plus et occupe pourtant une probante douzième place. Preuve qu’être à l’étroit financièrement n’est pas – toujours – une fatalité.

L’OGC Nice le parfait élève, au Stade Rennais le bonnet d’âne de la classe

Du côté des clubs qui se distingue au sens positif, l’OGC Nice est le plus performant, il campe le podium du classement sportif et la dixième en dépenses de transferts. Le différentiel du GYM est positif de +10. Il contraste avec celui du Stade Rennais, loin d’avoir les résultats que suppose son mercato le plus dispendieux de son histoire. Mais depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc, les Bretons semblent retrouver un nouvel élan, qu’ils devront confirmer pour gommer un différentiel à ce jour de -11.

Classement de la Ligue 1 2024-25 comparé à la dépense des clubs sur le marché des transferts

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 239,92 M€ 1 1 = Marseille 110,5 M€ 2 4 + 2 Nice 20,7 M€ 3 10 + 7

