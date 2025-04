Manchester City. 3 groupes de supporters appellent au boycott du nouveau partenaire commercial

Le nouveau partenaire signé par Manchester City met en émoi les groupes de supporters du club.

Le torchon brûle entre Manchester City et ses supporters. L’annonce jeudi dernier d’un partenariat global avec Viagogo, géant controversé de la revente de billets, a mis le feu aux poudres. Trois associations de supporters des Citizens – 1894, Trade Union Blues et MCFC Fans Foodbank – ont appelé à un boycott de neuf minutes lors du prochain match de Premier League contre Leicester, prévu mercredi.

Un boycott de neuf minutes au prochain de Manchester City

Cette alliance avec Viagogo, qui devient la plateforme officielle mondiale pour les billets hospitalité du club, intervient dans un contexte déjà tendu. Les fans dénoncent une « insensibilité totale » de la direction, alors même que les prix des abonnements pour la saison 2025-26 n’ont toujours pas été communiqués et qu’une lettre ouverte sur les tarifs, signée par sept groupes de supporters, est restée sans réponse depuis sept semaines.

« La présence de supporters adverses dans les tribunes réservées aux locaux a déjà causé des problèmes de sécurité et créé un climat de méfiance », indique le communiqué commun des groupes contestataires. Un problème grandissant qui a déjà conduit cette saison à l’interdiction de plus de 165 comptes, à la suspension de 354 autres et à la mise sous surveillance de 223 abonnements.

Même City Matters, l’instance officielle représentative des supporters auprès du club, a exprimé son mécontentement. « Signer un neuvième partenariat avec une plateforme de revente de billets est incroyablement déconnecté de la réalité, compte tenu de l’ampleur des préoccupations », a déclaré son président Alex Howell.

Le marché noir gangrène le football anglais

Pour Manchester City, ce nouveau contrat s’inscrit dans une stratégie commerciale agressive. Le club assure que les billets hospitalité vendus via Viagogo seront plafonnés et protégés des prix dynamiques, mais cela ne suffit pas à apaiser les craintes des supporters, qui y voient une priorité donnée aux intérêts financiers au détriment de l’accessibilité pour les fans fidèles.

Cette controverse s’inscrit dans un débat plus large au sein de la Premier League sur le marché noir des billets, estimé à 50 millions de livres par an. Selon certains rapports, entre 8 000 et 12 000 abonnements et billets hospitalité seraient contrôlés par des revendeurs, certains opérant avec plus de 1 000 adhésions à différents clubs.