PSG. Ça rapporte combien le titre de champion de France de Ligue 1 ?

Le PSG est champion de France sportif, mais pas des bénéfices sur cette saison 2024-2025.

Il restera peut-être comme le sacre d’une saison record pour le tenant du titre, qui vise de finir son championnat en étant invaincu. Mais c’est aussi le moins lucratif pour le Paris Saint-Germain. Et ceux qui vont suivre derrière au classement de la Ligue 1. Conséquence de la nouvelle grille de répartition des droits TV, en deçà des ambitions de départ de la Ligue nationale de football (LFP) et moindre sur les saisons précédentes.

Difficile d’affirmer avec exactitude ce que son 13e championnat de France va rapporter au PSG, de surcroît dans un contexte de très forte tension entre le diffuseur et la Ligue, qui s’exporte jusque dans les tribunaux. Néanmoins, en début de saison, L’Equipe avait tenté de calculer la part revenant au futur champion de France, s’il devait remplir en vainqueur tous les critères de la répartition (notoriété, classement, licence club…).

Un titre qui pourrait rapporter 22 M€ au PSG

Après paiements des taxes, des doits de la FFF, des syndicats, du fonctionnement de la Ligue et la part prévue au fonds CVC, le média sportif estimait alors à 22 millions d’euros le bénéfice d’un nouveau sacre, cette saison 2024-2025. C’est-à-dire presque trois fois moins (60 M€) que les mêmes Parisiens n’en ont perçu un an plus tôt, à l’addition des droits domestiques et internationaux.

Heureusement, il y a la Ligue des champions et désormais la Coupe du monde des clubs pour élever les revenus conséquemment. Pour les autres par contre, ne vont rester que les miettes…