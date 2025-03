PSG – Liverpool. Prédictions du match selon les bookmakers

PSG – Liverpool est l’un des plus belles affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Parc des Princes s’apprête à vibrer ce soir pour un choc continental qui fait trembler les bookmakers. Paris et Liverpool, deux mastodontes du football européen, s’affronteront ce mardi soir dans un match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions que les opérateurs de paris voient comme un véritable équilibriste.

Les pronostics sont aussi serrés qu’un match de catch. Le PSG, léger favori à domicile, affiche une cote de 2,35, laissant présager une victoire à 59%. Mais Liverpool n’est pas venu en touriste, avec une cote de 2,78 qui murmure sa capacité à créer la surprise. Un match nul ? Les bookmakers y croient à peine, reléguant cette hypothèse à une maigre probabilité de 14%.

Les bookmakers anticipent un match serré

Les scénarios de score dansent entre audace et réalisme. Un succès parisien 1-0 ou 2-0 semble parmi les pistes les plus probables, avec des cotes alléchantes de 12,50 et 11,50. Côté buteurs, Ousmane Dembélé et Mohamed Salah sont désignés comme les artilleurs les plus susceptibles de faire trembler les filets, promettant un spectacle de haute voltige.

Le coup d’envoi approche. Qui l’emportera ? Les bookmakers ont leur idée, mais sur le terrain, seuls les joueurs auront le dernier mot.