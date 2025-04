PSG. Dembélé n°1, classement des joueurs du PSG que les Français préfèrent

Porté par sa remarquable saison, Ousmane Dembélé séduit les Français.

Ousmane Dembélé s’est imposé comme la nouvelle idole des supporters du Paris Saint-Germain. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL ce samedi, l’attaquant français recueille 47% des suffrages auprès du grand public, loin devant ses coéquipiers. Un plébiscite encore plus marqué chez les amateurs de football (54%) et les supporters parisiens (58%).

Cette ascension fulgurante dans le cœur des fans s’explique par son début d’année 2025 exceptionnel. Avec 25 réalisations depuis janvier et des performances décisives lors des grandes affiches contre Liverpool, Manchester City ou encore lors du Classique face à Marseille, l’ancien Barcelonais a fait oublier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Malgré sa blessure, Lucas Hernandez a ses soutiens

Sur la deuxième marche du podium figure Lucas Hernandez, crédité de 34% d’opinions favorables. Un résultat surprenant pour le champion du monde 2018, éloigné des terrains depuis sa grave blessure en mai dernier, mais qui bénéficie visiblement d’un capital sympathie lié à son parcours avec l’équipe de France.

La troisième place revient à la révélation de la saison, Désiré Doué (22%). Le jeune milieu offensif s’est rapidement installé comme un chouchou du Parc des Princes, au point de partager la deuxième position avec Lucas Hernandez (28%) dans le cœur des amateurs de football. Le reste du top 5 est complété par le capitaine brésilien Marquinhos et l’ailier Bradley Barcola, tous deux à égalité avec 15% des suffrages. Le défenseur confirme son statut de pilier incontournable du club, tandis que le jeune attaquant français poursuit son ascension auprès du public.

Ce sondage illustre parfaitement la transition réussie du PSG vers un projet sportif plus collectif et équilibré. Après l’ère des superstars internationales, le public parisien semble désormais s’identifier à des joueurs performants mais également plus accessibles, incarnant la nouvelle philosophie du club sous l’ère Luis Enrique.

Classement des joueurs du PSG que les Français préfèrent

Ousmane Dembélé = 47%

Lucas Hernandez = 34%

Désiré Doué = 22%

Marquinhos = 15%

Bradley Barcola = 15%

Nuno Mendes = 10%

Achraf Hakimi = 10%

Gonçalo Ramos = 8%

Gianluigi Donnarumma = 8%

Fabián Ruiz = 7%

Vitinha = 7%

Warren Zaïre-Emery = 7%

João Neves = 6%

Lucas Beraldo = 6%

Khvicha Kvaratskhelia = 6%

Lee Kang-in = 4%

Willian Pacho = 4%