City ou Real, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Il y aura forcément un favori au tapis. Reste à savoir lequel de Manchester City ou du Real Madrid.

Un duel au sommet se profile ce soir à l’Etihad Stadium entre Manchester City et le Real Madrid en barrage de la Ligue des champions. Pour ce choc entre deux des plus grands favoris de la compétition, les bookmakers anticipent une qualification extrêmement serrée, avec un léger avantage pour le Real Madrid, coté à 1,75 contre 1,90 pour les Citizens.

Paradoxalement, pour le match aller à domicile, Manchester City part favori avec une cote de 1,95, contre 3,45 pour une victoire madrilène et 3,95 pour le match nul. Les opérateurs de paris anticipent un match serré et riche en buts, le score de 1-1 apparaissant comme le plus probable avec une cote de 6,40, suivi du 2-1 en faveur de City (7,30).

Dans le secteur offensif, Erling Haaland est logiquement désigné comme le buteur le plus probable avec une cote de 1,90, devant Kylian Mbappé (2,35) et Vinicius Jr (2,55). Phil Foden (3,25) et Jude Bellingham (4,10) sont également vus comme des menaces sérieuses par les bookmakers.

Les bookmakers anticipent une double opposition serrée

Les cotes reflètent l’extrême équilibre entre ces deux géants européens : les scores larges sont cotés à des valeurs très élevées, suggérant que les opérateurs s’attendent à une rencontre disputée. Un 3-0 pour City est par exemple coté à 25,00, tandis qu’une victoire madrilène sur le même score grimpe à 45,00.

Cette confrontation s’inscrit dans le cadre des nouveaux barrages de la Ligue des champions, où les équipes classées de la 9e à la 16e place de la phase de poule unique doivent passer par ces playoffs pour rejoindre les huit premiers, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.