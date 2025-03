Les sponsors du FC Barcelone cette saison 2024-25 et ce qu’ils rapportent

Le FC Barcelone est un club qui aimante les sponsors. Nike a d’ailleurs signé un contrat record avec le club blaugrana.

Le FC Barcelone continue de renforcer sa présence avec un portefeuille varié de sponsors et de partenaires. Ces alliances, nouées avec des marques de renom et des entreprises de secteurs divers, assurent une visibilité mondiale à Barcelone, en leur apportant à la fois stabilité financière et innovations technologiques. Le club blaugrana vient de rempiler un contrat record avec sson équipementier qui va sensiblement accroître ses revenus commerciaux à plus de 400 millions d’euros annuels. Voici un tour d’horizon des partenaires principaux du club pour cette saison.

Les partenaires principaux

Nike et Spotify demeurent les soutiens majeurs du Barça. Depuis 1998, le géant américain Nike équipe le club avec des tenues emblématiques et des collaborations créatives. Après discussions, parfois mouvementées, le partenariat a été augmenté. Les chiffres du nouveau deal : quatorze ans jusqu’en 2038, pour un deal s’élevant au global à 1,7 milliards d’euros. De son côté, Spotify s’affiche sur les maillots de l’équipe depuis 2022 et, en tant que sponsor titre, a donné son nom au légendaire Spotify Camp Nou. Ambilight TV, le spécialiste de l’électronique TP Vision, complète ce trio de têtes en fournissant des équipements audiovisuels de pointe.

Les partenaires officiels

Parmi les partenaires, 1XBET, Konami, WhiteBit et Estrella Damm renforcent le club avec des engagements significatifs. Konami continue de promouvoir le Barça via son jeu eFootball, tandis que la bière catalane Estrella Damm prolonge sa collaboration historique. WhiteBit, acteur de la cryptomonnaie, vise une plus grande interaction numérique entre le club et ses fans.

Des partenariats diversifiés et innovants

Le Barça mise également sur des collaborations stratégiques pour enrichir l’expérience des supporters et l’impact global du club. Parmi ces partenaires figurent BioTech USA pour le soutien en compléments nutritionnels, Prime pour l’hydratation des athlètes, et HP Enterprise qui fournit des solutions technologiques pour les nouvelles infrastructures du club. Fever, quant à elle, devient le partenaire en billetterie technologique, optimisant la gestion des événements.

Expansion internationale et influence locale

FC Barcelone renforce aussi sa présence dans de nouveaux marchés. Des accords avec Scotiabank et SHB, respectivement en Amérique latine et en Asie, illustrent cette ambition. En parallèle, des collaborations avec des entreprises comme CaixaBank et des marques locales assurent un ancrage solide dans les marchés européens et ibériques.

Avec ces partenariats variés et stratégiques, le FC Barcelone se positionne comme une puissance sportive mais aussi comme une plateforme de marketing globale. Ces alliances permettent au club de rester à la pointe de l’innovation et de la performance, tout en soutenant une présence accrue dans les communautés locales et internationales.