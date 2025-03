A huit journées de la fin de la saison, le classement de la Ligue 1 est sensiblement conforme aux moyens des clubs.

Les plus riches devant et les modestes à l’arrière. Ou, pour donner sens à la réflexion du coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, au sortir de la défaite de son équipe face au Paris SG : »Pour moi ce n’est pas un classique – mais vous l’appelez comme vous voulez – parce que pour moi on ne peut pas comparer les budget ».

Ce qui est vrai pour l’OM, l’est aussi ailleurs. Avec certes des différences notables, mais dans l’ensemble ce championnat est bien celui annoncé au départ pour les clubs, en fonction des moyens de chacun, notamment sur la première moitié de tableau où quasiment toutes les équipes sont à leur place, dans un ratio de plus ou moins un, au différentiel du classement sportif et du budget prévisionnel.

Il y a surtout le Stade de Reims et le Stade Rennais qui ne soient véritablement pas à leur place, eu égard aux ambitions du début de saison. Car sinon, le promu AS Saint-Etienne et plus encore le Montpellier HSC étaient déjà condamné au départ à devoir cravacher pour décrocher leur maintien. Un maintien qui échappe désormais au club héraultais.

Classement de la Ligue 1 2024-2025 vs les budgets des clubs

Club Budget 2024-25 Classement L1 Classement budget Différence Montpellier HSC 35 M€ 18 14 -5 Saint-Etienne 55 M€ 17 12 -5 Le Havre 30 M€ 16 17 +1 Stade de Reims 80 M€ 15 8 -7

