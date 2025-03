Le PSG trolle Liverpool après sa défaite en Carabao Cup

Casquette du PSG sur la tête et écharpe de Liverpool autour du cou, ce supporter à fait parler ce dimanche, à l’occasion de la Carabao Cup.

L’élimination de Liverpool en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain a été suivie d’un nouveau coup dur pour les hommes d’Arne Slot : une défaite 2-1 face à Newcastle en finale de la Carabao Cup dimanche dernier.

Cette semaine cauchemardesque des Reds n’a pas échappé aux community managers du club parisien. À l’origine de cette passe d’armes numérique : un supporter de Liverpool aperçu dans les tribunes de Wembley avec une casquette du PSG. L’image, rapidement devenue virale, a été l’occasion pour le compte officiel anglophone du club de la capitale de lancer une pique assassine.

« Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les », a publié le PSG, accompagnant son message d’un émoji narquois. Une référence directe à l’élimination des Reds par les Parisiens quelques jours plus tôt en huitième de finale de Ligue des Champions, où Ousmane Dembélé avait inscrit l’unique but à Anfield avant que son équipe ne s’impose aux tirs au but (4-1).

Un PSG « impitoyable » avec son récent adversaire

Cette boutade n’a pas manqué de faire réagir les internautes, certains saluant l’audace du club parisien avec des commentaires comme « impitoyable » ou « le community manager a tout compris ».

De son côté, Arne Slot a tenté de relativiser cette mauvaise passe, rappelant que Liverpool n’avait pas perdu deux matchs consécutifs depuis près de neuf mois, et que le club conserve une avance confortable de 12 points en Premier League. « Même Liverpool peut perdre des matchs de football », a philosophé l’entraîneur néerlandais.

If you can’t beat ‘em, join ‘em 😏 https://t.co/tF4KW2RSnT — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 17, 2025

Les Reds devront rapidement se remobiliser s’ils veulent assurer le titre en championnat alors qu’il ne reste que neuf journées à disputer, pendant que le PSG savoure cette petite victoire médiatique qui prolonge son succès sportif.