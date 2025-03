6 Nations 2025. France TV a battu un record historique d’audiences

La France qui gagne au tournoi des 6 Nations 2025.

La victoire du XV de France dans le Tournoi des Six Nations 2025 a non seulement fait vibrer les supporters tricolores, mais a également propulsé France Télévisions vers des sommets d’audience jamais atteints. Le groupe audiovisuel public a rassemblé plus de 38,8 millions de téléspectateurs français sur l’ensemble de la compétition, établissant un record historique avec une progression de 2,7 millions par rapport à l’édition 2024.

Les matchs de l’équipe de France ont particulièrement captivé le public, avec une moyenne de 7,3 millions de téléspectateurs et 45,7% de part d’audience, soit 1,4 million de plus que l’année précédente. Le point culminant a été atteint lors de la rencontre France-Écosse du 15 mars, qui a réuni 9,5 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 10,7 millions. Cette performance constitue la meilleure audience jamais enregistrée par France Télévisions dans l’histoire du Tournoi et représente son plus grand succès depuis le début de l’année 2025.

Fait notable, la mi-temps de cette rencontre a été marquée par la prestation de Louane interprétant « Maman », sa chanson pour l’Eurovision, devant 80 000 spectateurs au Stade de France et 9 millions de téléspectateurs sur France 2.

Il n’y a pas que les Bleus qui ont fait recette

Même les matchs ne concernant pas le XV de France ont enregistré des scores impressionnants avec 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne (+500 000 par rapport à 2024) et 24,2% de part d’audience. La rencontre Irlande-Angleterre a été la plus suivie de cette catégorie avec 3,5 millions de téléspectateurs.

Le succès s’étend également aux plateformes numériques, où france.tv et franceinfo ont enregistré 7,4 millions de vidéos vues au total, soit une progression de 1,4 million par rapport à l’année précédente.

Le Tournoi a également séduit les jeunes, avec 3,7 millions de 15-24 ans touchés (62% de cette tranche d’âge) et 20,1 millions d’actifs (72%), soit 1,5 million de plus qu’en 2024.

Fort de ce succès, France Télévisions donne rendez-vous aux amateurs de rugby dès le 22 mars pour le lancement du Tournoi des Six Nations féminin.