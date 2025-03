RC Lens. Le surprenant cadeau à 130 000€ de l’Ouzbékistan à Abdukodir Khusanov

Drôle de façon de la part de la fédération ouzbèke de célébrer le retour de Abdukodir Khusanov en sélection nationale.

La trajectoire fulgurante d’Abdukodir Khusanov a pris une nouvelle dimension lors de son retour au pays. Le défenseur ouzbek, transféré cet hiver du RC Lens à Manchester City pour la somme de 40 millions d’euros (plus 10 millions de bonus potentiels), a reçu un accueil princier lors de son arrivée à Tachkent pour rejoindre sa sélection nationale pendant la trêve internationale.

À cette occasion, Ulugbek Asonboev, dirigeant du football ouzbek et ancien agent du joueur, lui a offert un présent à la hauteur de son ascension spectaculaire : une Mercedes Classe G flambant neuve. Ce 4×4 de luxe, dont le prix de base avoisine les 130 000 euros sans compter les options, symbolise le parcours exceptionnel du défenseur central de 21 ans.

Le président de la fédération a aussi été l’agent de Ulugbek Asonboev

L’histoire de Khusanov relève presque du conte de fées. Repéré par le RC Lens alors qu’il évoluait au Energetik-BGU Minsk, il avait été recruté pour la modique somme de 450 000 euros, avant de voir sa valeur multipliée par près de 90 en l’espace de quelques saisons. C’est précisément Asonboev qui avait été son agent lors de la signature de son premier contrat professionnel en Biélorussie.

🇰🇿Kazakh football official Ulugbek Asonboev gifted Mercedes-Benz G-class to Manchester City defender Abdukodir Khusanov 🇺🇿 pic.twitter.com/2SxWgm91iZ — Jalol Akhmedov🇺🇿 (@JalolAkhmedov) March 17, 2025

Désormais équipé d’un bolide digne de son nouveau statut, Khusanov représente l’une des plus belles plus-values réalisées par le club artésien, qui continue de prouver son excellence en matière de détection et de valorisation des talents. Son transfert record vers Manchester City illustre la reconnaissance internationale du travail de formation effectué par les Sang et Or.

Le défenseur, visiblement surpris par ce cadeau somptueux, pourra savourer cette marque d’affection de son pays natal avant de retourner défendre les couleurs des Citizens en Premier League.