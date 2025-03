LOSC, FCGB. Plus de 350 M€ de déficits cumulés par les clubs de Gérard Lopez

Dire que Gérard Lopez manque de réussite dans ses affaires sportives est un euphémisme.

Gérard Lopez est peut-être sincère dans ses propos, quand il dit par exemple dans les colonnes de Sud Ouest à l’automne dernier, avoir « évité la liquidation car elle nous aurait envoyé encore deux ou trois divisions en dessous », et vouloir « reconstruire » les Girondins de Bordeaux. Mais on n’est pas nécessairement obligé de le croire. Ou d’y croire.

Parce que pris de façon brute (et peut-être abrupte pourra-t-on nous contredire), les chiffres qui entourent la gestion de ses clubs sont vertigineux. Un en particulier, qu’est le cumul des déficits des équipes qu’il a dirigé dans le championnat de France de football. Il est à plus de 350 millions d’euros ; 361,384 millions net de pertes, très exactement, d’après les chiffres communiqués par la Direction nationale de contrôle et de gestion.

Cela, en prenant les bilans conjugués de ses années de gouvernance, d’abord au LOSC Lille, de la période 2017 à 2020, puis des Girondins de Bordeaux qu’il a repris en juillet 2021. Soit l’équivalent de sept saisons et presque autant d’exercices comptables bouclés dans le rouge.

On dit « presque », car le FCGB a soldé 2023 avec un bénéfice de 19,231 millions d’euros, rendu possible par le truchement de plusieurs heureuses conséquences : des cessions de joueurs sur le mercato, l’abandon de créances à King Street et Fortress et l’apport personnel de l’actionnaire. Sans quoi, le club au scapulaire accusait un déficit d’exploitation de 44 millions d’euros sur la saison.

Seuls le PSG cumulent plus de pertes sur l’ensemble de son oeuvre

A sa décharge, il n’est sûrement pas seul responsable des pertes de 40,493 millions d’euros du LOSC en 2017, puisqu’il n’a repris le club qu’à la mi-saison, au mois de janvier. Tout autant qu’il l’a quitté en décembre 2020, en laissant à d’autres, la gestion finale d’un exercice à plus de 23 millions d’euros de déficit. Le reste, en revanche, lui incombe.

Certes, il y a pire bilan financier en Ligue 1 que celui du Paris SG sur les mêmes saisons évoquées, qui cumule près du double de pertes, à presque 625 millions d’euros net. Sauf que toutes ces années, Paris a remporté six fois le championnat de France, quatre fois la Coupe de France et il a disputé une finale de Ligue des champions. Il n’a surtout jamais été mis en danger par l’actionnaire d’état qui assume et éponge les pertes. Et ça, ça fait toute la diff’…

Le résumé comptable des saisons en clubs de Gérard Lopez

LOSC Lille (2017) = -40,493 M€

LOSC Lille (2018) = -141,898 M€

LOSC Lille (2019) = -66,587 M€

LOSC Lille (2020) = -23,158 M€

Total = 272,136 M€

Girondins de Bordeaux (2022) = -53,083 M€

Girondins de Bordeaux (2023) = +19,231 M€

Girondins de Bordeaux (2024) = -55,396 M€

Total = 89,248 M€