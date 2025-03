Classement des clubs de Ligue 1 qui paient le plus de commissions aux agents

Les commissions versées aux agents augmentent au cumul des clubs de la Ligue 1.

L’équivalent sinon plus du budget prévisionnel total, des quatre clubs les plus modestes de cette saison 2024-2025, c’est que le Paris SG a payé aux agents et intermédiaires du football, sur l’exercice 2023-2024. Soit, 35,978 millions d’euros, un chiffre qui demeure stable d’une saison à l’autre au club de la capitale.

Le trio PSG, OM, Stade Rennais reste le même en 2024

Stable également à l’Olympique de Marseille et au Stade Rennais qui complétaient déjà le podium un an plus tôt. Il a par contre particulièrement baissé dans un ratio de 6, à l’AS Monaco désormais dixième. On regrette de ne pas connaître le chiffre pour l’Olympique Lyonnais, après son mercato record au cours de l’hiver 2024 ; le club des Gones ne le communique pas dans ses lignes de comptes.

Strasbourg et Lens dans la moyenne de la Ligue 1

Au bilan de 2024, les commissions versées aux agents par les clubs de la Ligue 1 actuelle cumulent à 126 millions d’euros (hors OL donc), pour une moyenne de 7,5 millions d’euros pas club, en hausse légère sur un an. Le RC Strasbourg et le RC Lens sont les deux qui s’en approchent le plus.

Classement de la Ligue 1 selon les commissions payées aux agents

Paris SG = 35,978 M€

Olympique de Marseille = 20,803 M€

Stade Rennais = 16,083 M€

Stade de Reims = 10,599 M€

RC Strasbourg = 6,705 M€

RC Lens = 6,434 M€

Montpellier HSC = 5,602 M€

OGC Nice = 5,567 M€

LOSC Lille = 3,074 M€

AS Monaco = 2,976 M€

Toulouse FC = 2,916 M€

Angers SCO = 2,436 M€

FC Nantes = 2,296 M€

Stade Brestois = 1,762 M€

AS Saint-Etienne = 1,016 M€

Le Havre AC = 0,995 M€

AJ Auxerre = 0,683 M€

Olympique Lyonnais = NC

Sur la saison 2023-2024