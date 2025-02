Cristiano Ronaldo. Voitures, jet, yacht, fortune… A 40 ans il repose sur un empire exceptionnel

En 40 ans Cristiano Ronaldo Ronaldo s’est construit un empire d’exception, à la hauteur de son pédigrée sportif.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo a largement dépassé le statut de simple footballeur pour devenir un véritable empire économique. Avec des revenus annuels de 260 millions d’euros, dont 200 millions de son contrat avec Al Nassr et 60 millions de contrats publicitaires, le Portugais règne sur le monde du sport et des affaires.

Sa passion pour les véhicules de luxe se reflète dans une collection de supercars à couper le souffle. Pièce maîtresse : un Ferrari LaFerrari à 3 millions de dollars, accompagné de joyaux roulants comme les trois Bugatti modèles, Chiron, Veyron et la plus chère et plus rare Centodieci. Ces trois hypercars cumulent plusieurs millions d’euros à l’achat.

Le quintuple Ballon d’or a aussi son propre jet privé, que les Bretons ont récemment pu voir en transit à l’aéroport de Saint-Brieuc. Sur terre, dans les airs et bien évidemment sur mers, Cristiano Ronaldo est aussi propriétaire de son propre yacht acquis en 2020 et dont la valeur avoisine les 5 millions d’euros.

Un footballeur hors pair et un entrepreneur chevronné

Mais Ronaldo ne se limite pas aux véhicules. Son empire s’étend à l’hôtellerie avec la marque CR7 Lifestyle Hotels, cinq établissements répartis de Madère à New York, dont celui de Madrid génère 12 millions d’euros annuels. Dans le domaine médical, Insparya, son réseau de cliniques de transplantation capillaire, rapporte 100 millions de bénéfices selon Forbes. En bon passionné de montres, il collabore avec la maison horlogère Jacob & Co et en 2023, il a rejoint l’actionnariat de la Chrono24, une plateforme marchande en ligne de ventes de modèles du luxe.

Toujours à l’affût des opportunités, il investit 40 millions de dollars dans UFL, un jeu vidéo concurrent de FIFA, et lance une chaîne YouTube qui pulvérise les records : 73 millions d’abonnés, plus de 500 millions de vues en quelques mois.

Sur les réseaux sociaux, sa domination est totale. Premier sportif à franchir le milliard de followers, il engrange 3,5 millions d’euros par publication Instagram. Troisième sportif le mieux rémunéré de l’histoire avec 1,92 milliard de dollars, Ronaldo a définitivement transformé sa gloire sportive en un empire économique tentaculaire.

Son contrat historique avec Nike, signé avant même le début de sa carrière professionnelle, illustre parfaitement sa capacité à transcender le simple cadre du football. Un contrat à vie estimé milliard de dollars sur la ongueur dont les détails restent mystérieux, à l’image de cet entrepreneur hors normes qui continue d’écrire sa légende bien au-delà des terrains.