Cristiano Ronaldo et ses hôtels: Où sont-ils et combien ça coûte d’y séjourner ?

Associé au groupe Pestana, Cristiano Ronaldo a ouvert cinq hôtels à son nom.

Cristiano Ronaldo est un footballeur de renommée mondiale, mais il est également un entrepreneur multicartes qui a notamment investi dans le secteur hôtelier. Le joueur portugais s’est associé au groupe Pestana, la plus grande chaîne d’hôtels au Portugal, pour créer sa propre marque : Pestana CR7 Lifestyle Hotels. La chaîne compte actuellement cinq hôtels situés dans différentes villes du monde, qui offrent à leurs clients une expérience de luxe, de confort et de style.

Cristiano Ronaldo a ouvert 5 hôtels depuis 2016

Le premier hôtel de la marque a été inauguré en 2016 à Funchal, la capitale de Madère, l’île natale de Cristiano Ronaldo. Le Pestana CR7 Funchal dispose de 49 chambres avec Wi-Fi gratuit, une terrasse panoramique avec piscine, sauna, bain à remous et salle de sport en plein air. Le prix d’une nuit varie entre 100 et 200 euros, selon la saison et le type de chambre. Le deuxième a ouvert ses portes en 2017 à Lisbonne, la capitale du Portugal. Le Pestana CR7 Lisboa se trouve dans le centre historique de la ville, près de la Praça do Comércio. Il dispose de 83 chambres avec un design urbain et sophistiqué, ainsi qu’un bar-restaurant servant des plats et des boissons sains. Le prix d’une nuit varie entre 80 et 150 euros.

Trois nouveaux établissements inaugurés en 2021

En 2021, Cristiano Ronaldo a élargi sa chaîne avec trois nouveaux établissements. L’un est le Pestana CR7 Times Square, situé au cœur de Manhattan, à New York. Il dispose de 176 chambres inspirées des couleurs et de l’art du Portugal, d’un bar et d’un restaurant avec terrasse extérieure. Le prix d’une nuit est d’environ 200 euros. L’autre est le Pestana CR7 Gran Vía Madrid, situé sur l’emblématique rue madrilène. Cet hôtel dispose de 168 chambres réparties sur dix étages, dont deux sont réservés à un bar-terrasse et à un solarium avec piscine. Le neuvième étage abrite l’offre gastronomique du projet, qui comprend une pizzeria, un bar sportif et une terrasse avec vue à 360 degrés sur la capitale. Le prix d’une nuit varie de 120 à 300 euros.

A Marrakech le dernier hôtel estampillé Pestana CR7

Le dernier établissement a été inauguré à la fin du mois de février 2021 à Marrakech, au Maroc. Le Pestana CR7 Marrakech est situé sur l’avenue M, une zone exclusive et moderne de la ville. Il dispose de 174 chambres et suites très spacieuses avec une décoration unique et beaucoup de lumière naturelle. L’hôtel présente une ambiance inspirée des riads marocains, avec des espaces spacieux, lumineux et romantiques. Le prix d’une nuit commence à 100 euros.