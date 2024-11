OL. L’UEFA verse plus d’un million d’euros à l’Olympique Lyonnais

Un peu plus d’un million pour l’OL, un tiers à l’OGC Nice payés ce jour parr l’UEFA.

En l’état actuel des choses, après un douloureux et pénible passage du club devant la Direction nationale de contrôle et de gestion, c’est une bonne nouvelle, quand bien même a-t-elle évidemment déjà été budgétisée, après chaque résultat obtenu par les hommes de Pierre Sage sur le rectangle vert.

Car c’est grâce à eux que, ce vendredi 22 novembre, l’OL doit percevoir 1,05 millions d’euros de l’UEFA, ainsi que l’a appris Sportune. Cela faisant suite aux performances des Gones en Ligue Europa qu’ils disputent cette saison. Ce jour est celui du paiement des primes à la performance des quatre premières journées de la nouvelle phase à poule unique.

Plus d’un million pour l’OL et 300 000 euros à l’OGC Nice

En l’espèce, l’Olympique Lyonnais a gagné deux fois et obtenu un match nul. Selon la nouvelle grille de répartition, chaque victoire est payée 450 000 euros et le nul, 150 000 euros. Ce million et un peu plus complète un premier versement reçu en septembre, notamment consécutif au paiement d’une partie du bonus commun aux équipes engagées en phase finale, à savoir 4,14 millions d’euros sur un total de 4,31 millions. Les 170 000 euros manquants seront payés au terme de la compétition.

Egalement engagé dans cette Ligue Europa, l’OGC Nice se limitera à 300 000 euros, qui valent les deux nuls décrochés par le collectif du GYM. Comme pour la Ligue des champions, l’UEFA a revu son format de la compétition désormais disputé en une poule unique. Et à cette occasion a été augmentée l’enveloppe des primes de 100 millions d’euros sur l’édition précédente, à 565 millions d’euros désormais pour la C3.