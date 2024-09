OL, OGCN: Les nouvelles primes à gagner en Ligue Europa 2024-2025

L’UEFA a augmenté les primes à gagner en Ligue Europa.

L’UEFA a revu et corrigé les formats des coupes européennes qu’elle organise. Ça a beaucoup été dit ou entendu avec la Ligue des champions, c’est vrai aussi pour la petite soeur, la Ligue Europa qui débute cette semaine (ce mercredi et jeudi), avec deux équipes françaises engagées cette saison 2024-2025 : l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais.

L’OGC Nice et l’OL vont pouvoir gagner plus de cette Ligue Europa

L’une et l’autre ont, comme les 34 autres équipes avec elles, déjà un certitude : les primes qu’elles sont gagner dépasseront les versions antérieures. En C3, l’enveloppe totale du prize money s’élève désormais à 565 millions d’euros, c’est-à-dire qu’elle est 100 millions supérieure à la dernière édition.

Plus d’argent donc, et un format qui évolue, il n’y a plus désormais de phase à huit poules de quatre équipes, mais un groupe unique à 36. Et pour chaque place une part qui correspond au classement qu’occupe les équipes. Son montant est encore incertain, mais selon les premières projections, il serait de l’ordre de 75 000 euros la place. Soit 75 000 euros au 36 et ce montant multiplié par 36 (soit 2,7 millions d’euros), pour le premier.

Une victoire qui rapporte moins en phase de groupe, mais il y a plus de matchs

Plus classiquement, il y a toujours la prime commune aux équipes qui passe de 3,63 millions d’euros en 2023-24 à 4,31 millions d’euros dès cette nouvelle Ligue Europa. Gagner un match en phase de groupe rapporte 450 000 euros (630 000 € précédemment mais avec moins de matchs à jouer) et concéder le nul vaut 150 000 euros (210 000 €).

Les barragistes, c’est-à-dire les équipes classés de la 9e à la 24e place percevront 300 000 euros de plus. Après quoi, va se dérouler l’ordinaire phase éliminatoire avec des primes à chaque stade et un vainqueur qui remportera 6 millions d’euros avec le titre. Six millions, naturellement en plus de tout le reste cumulés jusqu’alors.

Le détail des primes de la Ligue Europa en 2024-2025

Primes de participation (total de 155 M€)

4,31 million d’euros

Montants fixe (212 M€)

Victoire en phase groupes = 450 000 €

Match nul = 150 000 €

Match de barrage = 300 000 €

Huitième de finale = 1,75 M€

Quart de finale = 2,5 M€

Demi-finale = 4,2 M€

Finalistes = 7 M€

Vainqueur = 6 M€

Pilier de « valeur » (198 M€)

Le nouveau pilier « valeur » est la combinaison des précédentes « part de marché » (droits TV) et « coefficient » (classement des clubs à l’indice UEFA).

Il se divise en deux éléments :

– La partie dite « européenne » se compose elle-même de deux parts : un classement des clubs en fonction du montant des droits TV de chaque pays et un classement au coefficient sur 5 ans. La partie européenne est divisé en 666 parts, l’équipe la moins bien classée reçoit une part, la meilleure en a 36.

– La partie dite « non européenne », elle aussi divisée en 666 parts, distribués selon le classement au coefficient sur dix ans. A savoir que l’équipe la mieux classé reçoit 36 parts et la moins bonne, une seule part.