OM : L'OM inaugure un nouveau terrain

Avec le soutien d’un sponsor, l’OM inaugure un nouveau terrain dans le 3e arrondissement de Marseille.

Dans le cadre de son projet « Capitale du Foot », l’Olympique de Marseille a inauguré ce lundi 7 avril un nouveau terrain au sein de la Friche la Belle de Mai, un tiers-lieu culturel emblématique du 3ème arrondissement de Marseille.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Pablo Longoria, président de l’OM, Gérard Leclerc, PDG d’Intersport France, et Marc Bollet, président de la Friche la Belle de Mai. Cette initiative, portée par l’association Treizième Homme, s’inscrit dans une dynamique entamée en septembre 2023 visant à réhabiliter des équipements sportifs délaissés ou vétustes dans différents quartiers marseillais.

Le troisième terrain rénové avec la contribution de l’OM

Il s’agit du troisième terrain rénové après ceux de la place de la Major (2ème arrondissement) et du quartier Vauban (6ème arrondissement), inaugurés respectivement en 2023 et 2024. Le financement de cette nouvelle infrastructure a été rendu possible avec l’aide du partenaire commercial, associé au club phocéen depuis 2009, dont l’identité visuelle orne désormais le terrain.

« Nous voulons offrir à toutes et tous un espace où le sport, et en particulier le football, est une source d’unité, de passion et de partage », a déclaré par communiqué Pablo Longoria lors de l’inauguration, rappelant l’engagement social du club envers sa ville et ses habitants.

La Friche la Belle de Mai, qui accueille plus de 600 événements par an, renforce ainsi son offre d’espaces dédiés aux sports et à la jeunesse. L’OM et Treizième Homme ambitionnent de poursuivre cette initiative dans d’autres quartiers marseillais, avec l’objectif de démocratiser la pratique sportive et de la rendre accessible au plus grand nombre.