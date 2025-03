ASSE. Ce que le transfert de Mahmoud Bentayg doit rapporter aux clubs qui l’ont formé

Mahmoud Bentayg quitte définitivement l’ASSE.

C’est un transfert validé hors de la période du mercato en France, car il concerne un joueur en prêt dans le championnat égyptien. L’AS Saint-Etienne a officialisé ce mercredi, le départ du latéral Mahmoud Bentayg, après que le « Zamalek Sporting Club a levé l’option d’achat prévue lors du prêt en septembre dernier », écrit le club stéphanois dans son communiqué.

Option d’achat levée pour Mahmoud Bentayg

Mahmoud Bentayg a rejoint le Forrez en 2023, en provenance du Raja Casablanca et contre une indemnité de transfert à 600 000 euros. Il n’aura disputé que 21 matchs sous le vert maillot de l’ASSE, jusqu’à son départ ce 12 mars. L’option d’achat de son transfert au Zamalek Sporting Club est estimée proche du million d’euros, au bénéfice du collectif stéphanois.

Une part aux clubs qui l’ont formé

De l’AS Saint-Etienne, mais pas que. Car conformément aux principes du mécanisme de solidarité, une part doit être versée aux clubs qui ont formé le joueur marocain âgé de 25 ans. A savoir l’Association Jeunesse Sportive dans ses plus jeunes années, puis le Tihad Athletic Sport et enfin le Raja Casablanca. Le premier club cité, sur un transfert au million, doit alors percevoir 30 000 euros, le Tihad Athletic Sport la moitié et 5 000 euros reviennent au Raja Casablanca.