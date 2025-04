Tottenham. Un nouveau PDG pour les Spurs, en provenance... d'Arsenal

Les Spurs de Tottenham ont un nouveau patron qui vient du club rival.

Le Tottenham Hotspur vient d’annoncer une nomination qui ne manquera pas de faire réagir dans le nord de Londres. Le club de Premier League a choisi Vinai Venkatesham comme nouveau directeur général, un homme qui a passé plus d’une décennie chez le rival historique, Arsenal.

Venkatesham sera responsable de tous les aspects opérationnels du club, tant sur le terrain qu’en dehors, et travaillera en étroite collaboration avec Daniel Levy, qui conserve son poste de président exécutif. Le nouveau dirigeant jouera également un rôle clé dans les relations entre Tottenham et les instances du football, notamment la Premier League et l’UEFA via l’ECA (Association des Clubs Européens).

Gommer les pertes structurelles pour l’une des missions fixées

Après avoir quitté les bureaux d’Arsenal l’été dernier, où il avait occupé le poste de directeur des partenariats (2010-2018) avant de devenir l’unique PDG du club en 2020 suite au départ de Raúl Sanllehí, Venkatesham apporte une solide expérience du football anglais.

Son parcours professionnel comprend également des fonctions de conseil pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 et les Championnats du monde d’athlétisme 2017. Il préside actuellement le conseil indépendant qui supervise le développement futur du stade de Wembley.

Cette nomination intervient dans un contexte financier délicat pour les Spurs, qui ont néanmoins réussi à réduire leurs pertes de 70% lors de l’exercice 2023-2024, les ramenant à 31 millions d’euros, grâce notamment à la vente de Harry Kane pour environ 95 millions d’euros, malgré une baisse de 4% de leur chiffre d’affaires (631 millions d’euros).