PSG. Arsenal envisage de rompre le controversé partenariat avec le Rwanda

Arsenal envisagerait de mettre un terme avec le sponsoring du Rwanda.

Depuis 2019, le logo « Visit Rwanda » s’affiche sur les maillots d’entraînement du Paris Saint-Germain et dans son stade, dans le cadre d’un partenariat de sponsoring avec le pays africain. Mais ce type d’association entre clubs de football et États étrangers suscite de plus en plus de débats, et Arsenal pourrait bientôt montrer la voie en rompant son propre accord avec le Rwanda.

Selon plusieurs sources, le club londonien envisage de ne pas renouveler son contrat de sponsoring avec le pays dirigé par Paul Kagame. Cet accord, qui rapporte actuellement à Arsenal environ 10 millions de livres sterling par an (près de 12 millions d’euros), pourrait être remplacé par un partenariat plus lucratif, évalué entre 15 et 20 millions de livres annuelles. Une décision motivée autant par des considérations financières que par la controverse entourant le Rwanda, accusé d’ingérence dans les violences qui secouent la République démocratique du Congo ces derniers mois.

Le PSG suivra-t-il le mouvement des Gunners ?

Cette remise en question intervient alors qu’une pétition a été lancée fin janvier sur la plateforme Change.org, appelant le PSG à mettre un terme à son propre accord avec « Visit Rwanda ». Si le club parisien ne s’est pas exprimé publiquement sur la polémique, la pression pourrait s’accentuer dans un contexte où de plus en plus de clubs cherchent à maximiser leurs revenus de sponsoring tout en évitant les controverses politiques.

En Premier League, Arsenal ne serait pas le seul club à vouloir revoir sa stratégie en matière de sponsoring. Manchester United et Chelsea seraient également en quête de nouveaux partenariats, notamment pour leurs sponsors sur les manches de maillot. Une tendance qui reflète l’évolution du marché du sponsoring sportif, où l’image de marque et la rentabilité financière sont de plus en plus scrutées.

Reste à savoir si le PSG suivra la même trajectoire. À ce jour, le club de la capitale française maintient son partenariat avec le Rwanda, sans indication de changement à court terme. Mais face à la montée des critiques et aux évolutions stratégiques de ses homologues européens, la position parisienne pourrait évoluer dans les mois à venir.