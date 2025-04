Aston Villa – PSG. Prédictions du match retour selon les bookmakers

Même s’il doit nécessairement gagner pour renverser la situation, Aston Villa n’est pas favori sur sa propre pelouse.

C’est le D-Day du PSG. Celui de son quart de finale retour de la Ligue des champions contre Aston Villa. Les bookmakers ont livré leurs pronostics sur cette rencontre décisive à Villa Park. Avec un avantage confortable de 3-1 acquis au match aller, les Parisiens partent logiquement favoris pour décrocher leur billet pour les demi-finales.

Malgré l’avantage du terrain pour les Anglais, les opérateurs sportifs placent le PSG comme favori de cette rencontre avec une cote de victoire 2,05, contre 3,35 pour un succès des Villans et 3,95 pour un match nul. Les probabilités implicites accordent ainsi environ 44% de chances de victoire aux hommes de Luis Enrique, contre seulement 27% pour ceux d’Unai Emery.

Sur le plan du score exact, les bookmakers envisagent un match serré avec un 1-1 comme résultat le plus probable (cote de 6,80). Viennent ensuite le 1-2 en faveur du PSG (8,00) et le 2-2 (10,50), deux scénarios qui qualifieraient également Paris pour le dernier carré. Pour Aston Villa, qui doit absolument renverser la situation, le scénario d’une victoire 2-0 – qui conduirait à la prolongation – est proposé à la cote de 19, traduisant la difficulté de la tâche qui attend les Anglais.

Le PSG largement favori pour la qualif’ en demi-finales

Côté buteurs, c’est un duel à distance qui se profile entre les attaquants des deux formations. Pour Paris, Ousmane Dembélé apparaît comme la menace offensive principale avec une cote de 2,55 pour marquer à tout moment, suivi par Gonçalo Ramos (2,70) et Khvicha Kvaratskhelia (3,10).

Dans le camp anglais, c’est sans surprise l’international anglais Ollie Watkins qui est considéré comme le plus dangereux avec une cote de 2,95 pour trouver le chemin des filets. Marcus Rashford et Marco Asensio suivent à 3,75.

Concernant la qualification pour les demi-finales, les chiffres sont sans appel : avec une cote de 1,06, le PSG est quasi-certain (94% de probabilité implicite) d’accéder au dernier carré selon les bookmakers. La qualification d’Aston Villa, cotée à 9,50, relèverait de l’exploit majeur. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale le qualifié du duel Arsenal-Real Madrid, qui se dénoue mercredi au Santiago Bernabéu. Avec une avance de trois buts acquise à l’Emirates (3-0), les Gunners semblent également bien partis pour retrouver le PSG dans ce qui s’annonce comme une demi-finale explosive entre deux des équipes les plus en forme du continent.