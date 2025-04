Deux anciennes McLaren MP4 de Lewis Hamilton et Jenson Button à vendre aux enchères

A vendre, aux enchères, deux anciennes McLaren de Lewis Hamilton (en haut) et Jenson Button.

La Formule 1 et son histoire s’invitent sur le marché des collectionneurs. Deux McLaren MP4-12C, ayant appartenu respectivement à Lewis Hamilton et Jenson Button, seront proposées aux enchères le 24 mai prochain lors du prestigieux Concours d’Élégance de la Villa d’Este à Monaco.

Ces supercars, remises aux deux pilotes britanniques entre 2010 et 2012 durant leur collaboration au sein de l’écurie McLaren, ne sont pas de simples exemplaires de série. Elles ont été configurées selon les désirs précis de leurs illustres propriétaires, qui ont par ailleurs contribué au développement technique de ce modèle lancé en 2011.

Hamilton avait opté pour une carrosserie rouge « Volcano » agrémentée de nombreux éléments en fibre de carbone et d’une sellerie Alcantara rouge et noire. L’exemplaire du septuple champion du monde, livré initialement à sa résidence monégasque, affiche aujourd’hui 8 938 kilomètres au compteur. Son ancien coéquipier avait quant à lui choisi une livrée blanc nacré avec intérieur cuir, après avoir dû restituer un premier exemplaire noir pour les besoins de développement de la marque.

Celle d’Hamilton estimée plus chère que celle de Button

Selon les estimations de la maison Broad Arrow chargée de la vente, la McLaren de Button devrait atteindre entre 125 000 et 150 000 euros, tandis que celle d’Hamilton pourrait se négocier entre 175 000 et 225 000 euros. Une différence significative qui, selon les experts, s’explique par la carrière plus prestigieuse du pilote Ferrari, sept fois titré en F1 contre un seul sacre pour Button.

Ces deux bolides, entretenus méticuleusement par leurs propriétaires successifs, témoignent d’une époque dorée où McLaren alignait deux pilotes britanniques au sommet de leur art tout en revenant sur le marché des supercars après le mythique F1.