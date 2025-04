Rémy Cabella. L’évolution de son salaire en carrière

Après le LOSC, direction la Grèce pour Rémy Cabella ?

Rémy Cabella vers une nouvelle expérience à l’étranger ? A 35 ans, la carrière du jovial milieu offensif tend vers sa fin. Au 31 juin qui arrive, il sera à la fin de son contrat signé en 2022 ave le LOSC Lille et selon toute vraisemblance, il ne sera pas prolongé. D’ailleurs, le joueur aurait-il déjà trouvé son prochain point de chute qui selon L’Equipe, serait en Grèce.

Cabella se serait en effet entendu avec l’Olympiakos au Pirée, pour un contrat sur deux ans. La rémunération associée n’est pas révélée. Présentement, le Corse de naissance avoisine un salaire de 120 000 euros brut mensuels chez les Dogues. Comme sa trajectoire sportive, la carrière du champion de France 2012 n’a pas été linéaire sur les contrats paraphés au grès des équipes qu’il a fréquenté.

Ses plus gros contrats signés à l’étranger

C’est en Angleterre, qu’il a rejoint en 2014 après avoir explosé au plus haut niveau avec le Montpellier HSC qui l’a formé, que Rémy Cabella a véritablement progressé financièrement. A l’époque un équivalent estimé à 205 000 euros par mois avec les Magpies de Newcastle. L’expérience ne sera pas à la hauteur de ses espoirs, il reviendra du coup en France à l’Olympique de Marseille en prêt puis de manière définitive et en suivant, à l’AS Saint-Etienne.

Pour passer du club phocéen à celui des Verts, il acceptera de réduire significativement ses émolument de près de moitié à part fixe, mais à l’époque stéphanois conditionnés par de plus hautes primes, comme le prévoyait la direction d’alors dans son principe de salaires capés. C’est après que s’offrira à lui la meilleure offre de sa carrière. Moins sportive que financière, à Krasnodar FK, en contrepartie d’un contrat sur trois ans à 11,7 millions d’euros, hors primes, au cumul.

Il sera contraint par le conflit armé en Ukraine de quitter la Russie à quelques semaine de l’échéance. Pour revenir en France, à Lille. La suite, on la connait…

L’évolution du salaire de Remy Cabella en carrière