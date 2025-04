Alcaraz – Musetti, combien vont-ils gagner après leur finale au Monte-Carlo 2025 ?

Carlos Alcaraz remporte le tournoi de Monte-Carlo 2025.

La terre battue monégasque a livré son verdict ce dimanche avec un Carlos Alcaraz impérial qui a terrassé Lorenzo Musetti en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Après avoir concédé le premier set 3-6, l’Espagnol a complètement renversé la situation pour s’imposer 3-6, 6-1, 6-0 face à un Italien visiblement diminué physiquement dans la dernière manche.

Au-delà de la performance sportive, cette victoire représente une belle récompense financière pour le talent de 21 ans. Alcaraz repart de la Principauté avec une prime de 946 610 euros, soit près d’un million d’euros pour une semaine de compétition. De son côté, Lorenzo Musetti ne fait pas non plus figure de perdant sur le plan financier puisqu’il empoche 516 925 euros pour sa place de finaliste.

Un prize money total en hausse de 3% sur ce Monte-Carlo 2025

Ces montants s’inscrivent dans le cadre d’une enveloppe globale de 6 128 940 euros pour l’édition 2025 du tournoi monégasque, en hausse de 3% par rapport à l’année précédente. Une augmentation qui confirme l’attractivité croissante de ce premier Masters 1000 de la saison sur terre battue.

En remportant cette finale, Alcaraz touche une prime supérieure à celle perçue par Stefanos Tsitsipas, vainqueur en 2024 (919 075 euros) et Andrey Rublev, sacré en 2023 (892 590 euros). Cette inflation régulière des prize money reflète la volonté des organisateurs de maintenir Monte-Carlo parmi les tournois les plus prestigieux du circuit, dans un cadre aussi luxueux que son environnement.

La répartition des gains a également été pensée pour récompenser chaque étape du parcours : les demi-finalistes ont reçu 282 650 euros, les quart-de-finalistes 154 170 euros, tandis qu’une simple participation au premier tour garantissait déjà 24 500 euros.

Cette victoire en trois sets permet à Alcaraz de décrocher son sixième titre en Masters 1000, son premier sur terre battue depuis Indian Wells l’an dernier, et d’empocher une somme qui représente plus du tiers des gains distribués aux deux finalistes (1 463 535 euros au total).

Pour Musetti, malgré la déception sportive et l’effondrement physique dans le dernier set, cette première finale en Masters 1000 représente non seulement une avancée significative dans sa carrière, mais aussi la plus belle semaine financière de son parcours professionnel, avec un demi-million d’euros qui récompense son magnifique parcours dans le tournoi monégasque.