Arsenal. Un Gunner devient le premier ambassadeur sous-vêtements Adidas

Une première pour Riccardo Calafiori et Adidas.

Le défenseur italien d’Arsenal, Riccardo Calafiori, devient le tout premier ambassadeur de la nouvelle gamme de sous-vêtements Adidas. L’équipementier allemand a dévoilé cette semaine sa collection « Active Flex » avec le joueur des Gunners comme visage de cette ligne inédite.

Recruté l’été dernier par le club londonien, Calafiori a rapidement conquis les supporters d’Arsenal par ses performances sur le terrain. C’est désormais dans un registre bien différent que l’international italien se distingue, en posant pour une série de clichés mettant en valeur cette nouvelle gamme de sous-vêtements masculins.

Une première collection de slip, caleçon et boxer

La collection Active Flex comprend trois modèles phares – slip, caleçon et boxer – confectionnés avec un coton doux et extensible, dotés d’une construction sans frottements et d’une élasticité multidirectionnelle pour un confort optimal. Ces sous-vêtements arborent les trois bandes emblématiques de la marque ou simplement le logo Adidas selon les modèles.

« J’apprécie que les gens puissent voir cette autre facette de ma personnalité, l’homme derrière le footballeur », a déclaré Calafiori par communiqué. « Les sous-vêtements Adidas me mettent dans de bonnes conditions pour démarrer la journée : comme sur le terrain, chaque détail compte. » Dans les visuels de la campagne, on découvre le joueur dans des situations quotidiennes, loin des projecteurs du football professionnel : moments de détente post-match ou scènes plus ordinaires comme un passage à la laverie.