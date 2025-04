OL – Stade Rennais. Qui va gagner le choc selon les bookmakers ?

Une semaine après l’échec du derby, l’OL part favori face au Stade Rennais.

À l’approche de cette rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 1, les bookmakers affichent une préférence claire pour l’Olympique Lyonnais qui reçoit le Stade Rennais au Groupama Stadium. Actuellement 6e au classement, l’OL est largement favori face à des Rennais qui occupent la 10e place.

Les opérateurs de paris sportifs placent Lyon comme grand favori avec une cote de 1,70, représentant une probabilité implicite de 78% de victoire pour les hommes de Pierre Sage. Le match nul est proposé à 4,35 (13%), tandis qu’une victoire rennaise apparaît comme le scénario le moins probable avec une cote de 4,55 (8%).

Concernant le score exact, les bookmakers anticipent une rencontre maîtrisée par les Lyonnais. Le 2-0 en faveur de l’OL est coté à 8,85, suivi de près par le 1-0 à 9,20. Une victoire plus large par 3-0 est proposée à 12,50. Du côté des scores de parité, le 1-1 est le plus probable à 7,35, devant le 2-2 à 11,80 et le 0-0 à 18. Si Rennes devait créer la surprise, les opérateurs misent plutôt sur un 1-2 (cote de 13), un 0-1 (16) ou un 0-2 (26,50).

Dans le secteur offensif lyonnais, les bookmakers ne peuvent pas départager Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, tous deux attendus comme buteurs avec des cotes quasi identiques (2,28 pour le Géorgien, 2,30 pour le capitaine lyonnais). Rayan Cherki complète le trio offensif avec une cote de 2,65. En face, c’est Arnaud Kalimuendo qui est désigné comme la principale menace rennaise avec une cote buteur de 3,45, devant Kyogo Furuhashi (3,95) et Ludovic Blas (4,00).

À noter que Cherki est particulièrement attendu à la passe décisive (cote de 2,46), bien plus que ses coéquipiers attaquants (4,90 pour Mikautadze et Lacazette). Côté Stade Rennais, seul Kalimuendo dispose d’une cote pour une passe décisive, fixée à 11,80. Toutes ces statistiques dessinent le portrait d’un match que l’OL devrait logiquement remporter, probablement sur un score de 2-0 ou 1-0, avec ses attaquants stars dans un rôle déterminant.