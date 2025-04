Pogacar ou Van der Poel, qui gagne le plus ?

Pogacar vs Van der Poel, c’est le duel du jour sur les routes de Paris-Roubaix 2025.

C’est le duel du jour sur les routes de Paris-Roubaix 2025, celui qui oppose les deux grands favoris de l’épreuve : le Slovène Tadej Pogacar d’un côté et le Néerlandais Mathieu van der Poel, d’un autre. Depuis le début de la saison les deux hommes se rendent coup pour coup sur les Classiques d’un jour et ce dimanche ils visent, un premier succès pour le coureur de UAE Team Emirates et la passe de trois consécutifs pour son adversaire d’Alpecin-Deceuninck.

Au-delà de l’enjeu sportif, il y a aussi l’intérêt financier. Ce Paris-Roubaix 2025 promet au vainqueur une prime de 30 000 euros, qui viendra s’ajouter aux salaires perçus par chacun au service de leurs équipes respectives. Au classement des cyclistes les mieux payés cette saison, les deux duellistes appartiennent au top 5 mondial.

Pogacar à près du double de Van der Poel

Mais Tadej Pogacar est en tête, et assez largement depuis qu’à l’automne dernier, il a prolongé son contrat avec UAE Team Emirates en augmentant très significativement ses revenus. Son nouveau bail s’étire jusqu’en 2030 et son salaire a progressé pour l’occasion de 6 à 8 millions d’euros annuels. Moins les bonus gagnés en courses.

Quelques mois avant lui, c’est Mathieu van der Poel qui a rempilé pour cinq ans, jusqu’en 2028 avec l’équipe belge Alpecin-Deceuninck. Depuis, le coureur de 30 ans avoisine un salaire annuel de 4,02 millions d’euros. Il est à ce titre le cinquième coureur qui gagne le plus dans le peloton des professionnels du cyclisme.