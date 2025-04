F1. Red Bull paie des pilotes... pour ne pas piloter !

Sergio Perez n’a plus de volant, mais Red Bull continue de le payer.

L’échange entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda, après seulement deux Grand Prix illustre le chaos du management de Red Bull Racing, depuis la deuxième partie de saison 2024. Eviction de Sergio Perez, remerciement de Daniel Ricciardo et promotion de jeunes pilotes, tout cela a un coût pour l’écurie autrichienne. Il est important. D’autant que les deux premiers cités sont toujours payés, sans être en activité.

Ces changements de line-up dans les deux écuries Red Bull, Red Bull Racing et Visa Cash App Racing Bulls cumulent un équivalent de 25,2 millions d’euros en 2025. Du jamais vu depuis une bonne décennie dans le paddock. C’est la conséquence d’une succession d’échecs sportifs et de contrats juteux qu’il convient d’honorer d’une manière ou d’une autre. La pratique en F1 est ainsi.

Perez, pour une poignée de dollars

Sergio Perez avait prolongé après la course de Monaco l’année dernière, son contrat jusqu’en 2026. Un bel accord devant permettre au pilote mexicain d’obtenir chaque saison 16 millions d’euros de salaires, en 2025 et 2026 (il en touchait 10 en 2024). Cette prolongation bien qu’étant aussi une façon d’acheter la paix en interne chez Red Bull Racing, suite à l’affaire Horner qui avait passablement secoué l’écurie de Milton Keynes, n’a pas eu l’effet sportif escompté. Perez a donc été remercié en fin de saison, malgré son contrat en cours.

Selon la pratique en vigueur dans le paddock, Red Bull Racing doit payer une saison de contrat sur les deux. Soit 16 millions d’euros.

Ricciardo, pour quelques dollars de plus

Daniel Ricciardo était la grande annonce de l’année 2023. Un retour attendue par les fans et un espoirs de voir revenir sportivement un pilote, toujours très apprécié sur la grille. Un contrat jusqu’en 2028 lui a été proposé, pour un salaire de 7,2 millions d’euros par, ajoutant une prime de résultats de 3 millions, et diverses autres primes permettant d’atteindre jusqu’à 50 millions d’euros. Un ultime et juteux accords. Malheureusement, Ricciardo n’a été que l’ombre de lui-même face à Yuki Tsunoda. L’Australien a quitté la Formule 1 par la petite porte après le Grand Prix de Singapour, remplacé par Liam Lawson.

Ricciardo avait encore deux ans de contrats fermes (2025 et 2026), mais après discussion entre les parties, le pilote a renoncé à sa saison 2026, pour annoncer sa retraite sportive. Il perçoit toujours néanmoins 7,2 millions d’euros de salaire et il prétendra même à la prime de 3 millions, si l’écurie Visa Cash App Racing Bulls termine dans le top 6 du championnat des constructeurs en 2025.

Lawson, Tsunoda et l’ombre Colapinto

La promotion de Liam Lawson chez Red Bull Racing, en remplacement de Sergio Perez s’accompagnait d’un contrat à deux niveaux : un premier de 4,5 millions d’euros, si le jeune néo-zélandais obtenait un volant dans l’écurie Visa Cash App RB, un autre de 6,5 millions d’euros dans le cas ou il rejoindrait Red Bull Racing. En parallèle, la prolongation de Yuki Tsunoda en 2025, se doublait d’un investissement de Honda Motors et une promesse de Red Bull Racing. Le japonais touche 6 millions d’euros pour cette prolongation et sa promotion augmentera sa rémunération de 2 millions d’euros. Soit 8 millions en 2025.

Néanmoins, l’ombre de Franco Colapinto est toujours visible. Christian Horner avait obtenu l’accord du conseil d’administration de Red Bull en Autriche pour participer au rachat du contrat du jeune argentin, pilote Williams en fin de saison 2024. L’écurie anglaise souhaitait 20 millions d’euros de dédit. Les bruits couraient que Horner proposait de 15 à 18 millions seulement. L’argentin a été cédé depuis à Alpine F1 Team. Mais, l’histoire a rebondi, lorsque Lawson a été remercié au début de cette saison 2025. Christian Horner s’est entretenu avec Flavio Briatore pour obtenir le concours de Colapinto pour le reste de la saison. L’italien chez Alpine lui a annoncé la couleur. Tout est d’ordre financier. Trop pour l’écurie autrichienne qui se contentera finalement d’une mutation de Tsunoda pour le reste de la saison.