Hugo Lloris gagne moins en MLS que son frère Gautier avec Le Havre AC

Chez les Lloris, le cadet Gautier gagne plus que son aîné, Hugo.

Dans la famille Lloris, l’avantage de l’aînesse ou le palmarès ne compte plus depuis que le gardien et ex-capitaine emblématique de l’équipe de France a choisi l’exil de l’autre coté de l’Atlantique. C’est au début de l’année 2024, que Hugo Lloris a rejoint le Los Angeles FC en s’engageant sur deux ans, au terme de cette année civile 2025.

Particularité du contrat du portier champion du monde en 2018 : il est loin, très loin même des standards financiers auxquels pourraient prétendre un joueur de son pédigrée. Car Hugo Lloris n’est pas un « joueur désigné », c’est-à-dire de ceux que la Major league soccer (MLS), autorise à dépasser le Salary Cap. Son salaire annuel et en dollars s’élève à 350 000. Soit environ 320 000 euros, au cours monétaire actuel.

320 000€/an pour Hugo Lloris, 100 000 de plus à frère Gautier

En même temps, en Ligue 1, évolue son cadet de frère, Gautier. Lui n’est pas gardien mais défenseur. Formé comme son aîné à l’OGC Nice, il était à Auxerre avant de rejoindre Le Havre AC en 2022. Prolongé un an plus tard jusqu’au terme de la saison prochaine, Gautier Lloris gagne selon de récentes estimations de L’Equipe, l’équivalent annuel et hors primes de 420 000 euros.

Reste que sur l’intégralité de la carrière, il n’y a plus de match entre les deux frangins.